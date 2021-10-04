الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مياه أسيوط»: الالتزام بالجدول الزمنى للانتهاء من مشروعات «حياة كريمة»

مياه أسيوط
مياه أسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعاتها الدورية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية للمشروعات القائمة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة  للقرى الأكثر احتياجًا بكافة أرجاء االمجتمع المصرى.
وتابع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة والتى تستهدف 7 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 149 قرية، والتي ستشهد تطويراً شاملاً للبنية الأساسية والخدمات.

وأكد أهمية الالتزام بالجدول الزمني ووضع برامج تنفيذية بتوقيتات محددة لانتهاء من الأعمال التنفيذية للمشروعات من أعمال توسعات وإنشاء بعدد 6 محطات مرشحة، وإنشاء عدد (1) مرشحة جديدة بما يضمن إضافة 178 ألف م3/يوم من كمية المياه، وعمل إعادة تأهيل لعدد (7) محطات قائمة بإجمالي تحسين طاقات 280.6 ألف م3/يوم من كمية المياه.

وأضاف أن الأعمال تمتد لتشمل مد وتدعيم شبكات مياه الشرب للمناطق المحرومة وتنفيذ غرف محابس ووصلات منزلية، وإحلال وتجديد خطوط الاسبستوس بطول 245.5كم ، وتنفيذ 24 ألف وصلة منزلية وشراء 245 جهاز قياس، ومد وتدعيم 90 كم شبكات صرف صحي لخدمة 52 ألف نسمة بعدد 18 منطقة تجمع تابعة للقري، وإنشاء عدد (2) وحدة معالجة أملاح الحديد والمنجنيز بما يضمن إضافة 16ألف م3/يوم من كمية المياه ، وإحلال وتجديد عدد 30 بئر إرتوازي  لتضيف 39 ألف م3/يوم من كمية المياه.
  
ووجه إلى أهمية الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل حرصًا على سلامة القائمين بالعمل والسادة المواطنين، فضلا عن أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، مع إنشاء مقر توعوى بكل مناطق العمل ليكون على أتم استعداد لاستقبال استفسارات المواطنين وشكواهم ويكون له الجانب الأكبر فى توعيتهم بأهمية الحفاظ على المشروع.

السلام صلاح الدين الصرف الصحي مصري الصحة كريم المواطنين منزل صحي محافظ محمد مشروعات مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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