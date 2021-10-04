«الصحة» تحدد الفئات المستهدفة لاستخدام جرعات لقاح «فايزر»

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استخدام جرعات لقاح «فايزر» الواردة لمصر لتطعيم طلاب الثانوية العامة تحت سن 18 عاما.

وأوضحت أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطعيم طلاب المدارس الثانوية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

وكانت الدكتورة هالة زايد قد أعلنت، الخميس الماضى، عن استقبال مليون و612 ألفًا و260 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «فايزر»، بـ مطار القاهرة الدولي، مقدمة من الحكومة الأمريكية عن طريق آلية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI)، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة "نيكول شامبين"، وممثلي منظمة الصحة العالمية واليونيسف، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لقاح "فايزر" حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يومًا، لافتًا إلى أن شحنة اللقاحات التي تم استلامها ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيم التي يبلغ عددها 1100 مركز موزعة على محافظات الجمهورية.

من جانبه، وجّه الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان، الشكر للقائم بأعمال السفير الأمريكي في مصر، لدعم الولايات المتحدة لمصر بتلك الشحنة، لافتا إلى أن شحنة اليوم من لقاحات «فايزر» هي الأولى ضمن سلسلة شحنات مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى مصر تبلغ نحو 5 ملايين جرعة.

وأضاف «حساني» أن شحنة اليوم من لقاحات «فايزر» وصلت مصر في صناديق مخصصة للحفظ الجاف، وستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية في مدة لا تتجاوز الـ14 يوما، قبل توزيعها على مراكز التطعيمات.