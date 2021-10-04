الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبراليو ألمانيا حريصون على تجنب تكرار «الائتلاف الكبير»

ألمانيا
ألمانيا

تواصل الأحزاب الألمانية جهودها من أجل تشكيل حكومة جديدة بألمانيا، وأكد قيادي في الحزب الديمقراطي الحر ضرورة أن ينسق حزبه عن كثب مع حزب الخضر لتجنب تكرار الائتلاف بين التحالف المسيحي (يمين الوسط) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار الوسط)، وهو ما يعرف باسم (الائتلاف الكبير).

وقادت المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل ما يسمى بـ"الائتلاف الكبير" بعد أن أبرم الطرفان اتفاق ائتلافي بعد الانتخابات الأخيرة في عام 2017 وتتقاعد ميركل بعد توليها منصب المستشارية على مدار 16 عامًا متتالية، ولم يتضح بعد من هو سيكون خليفتها.

وقال فولكر فيسينج، الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر، في تصريحات للتلفزيون الألماني اليوم الإثنين "علينا توخي الحذر حتى لا نشتبك في النهاية مع الخضر لدرجة أنه لا يمكن أن يكون هناك سوى تحالف كبير".

وفشل حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في التوصل إلى اتفاق بعد انتخابات 2017، ما جعل التحالف بين التحالف المسيحي والاشتراكيين الخيار الوحيد القابل للتطبيق في ذلك الوقت.

وقال فيسينج، إن هذه التجربة أبرزت سبب "ضرورة تنسيق الأمور بشكل وثيق هذه المرة".

وردًا على سؤال حول الخطوات التالية لتشكيل الحكومة، قال فيسينج: "أولًا وقبل كل شيء، ما زلنا ننتظر محادثات الخضر مع التحالف المسيحي سنقوم بعد ذلك بإجراء تقييمنا الداخلي ومقارنة الخيارين".

ويسعى كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي - الذي فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان الألماني الجديد (البوندستاج) - والتحالف المسيحي - الذي جاء في المرتبة الثانية - على حدة لتشكيل ائتلاف حكومي محتمل يشمل كلًا من حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، وسيكون ذلك أول تحالف ثلاثي في ألمانيا منذ أوائل سنوات ما بعد الحرب.

وبينما يقترب الحزب الديمقراطي الحر أيديولوجيا من التحالف المسيحي، فإن حزب الخضر أقرب إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

الأحزاب الألمانية الحزب الديمقراطي الحزب الاشتراكي الديمقراطي انجيلا ميركل ميركل

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