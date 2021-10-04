الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة: حريصون على نقل التطورات في مصر للموطنين بالخارج أولًا بأول

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

وجهت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رسالتها للشباب بالخارج لمتابعة موقع وصفحة مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج، وكذلك صفحتي مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لمعرفة ما يحدث في مصر أولًا بأول.

جاء ذلك خلال الحلقة النقاشية التي نظمها مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج  "ميدسي- MEDCE"، عبر تطبيق “زووم” بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع مجموعة من الشباب الدارسين في دولة فرنسا.

 وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن الوزارة حريصة على نشر التطورات في مصر على صفحة الوزارة لكل المصريين بالخارج أولًا بأول، وبدعوة أصدقائهم لزيارة مصر ومشاهدة ما يحدث فيها.

وكانت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم قد تقدمت سابقا بخالص الشكر إلى المصريين بالخارج الذين قاموا بالتبرع لصالح المشروع القومي "حياة كريمة"، وأشادت بسرعة استجابتهم لتلبية نداء وطنهم، مشددة على اعتزازها وفخرها بدورهم تجاه مصر وطنهم أمام كل التحديات وبثقتهم في الدولة المصرية، ومؤكدة على ضرورة الاستمرار في دعم هذا المشروع العظيم والترويج له خارجيًا.

فيما ثمنت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد حماس أبناء مصر في الخارج على تقديم كل العون والمساندة لوطنهم مصر ولأشقائهم المواطنين المصريين البسطاء في الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يؤكد ويعكس المعدن الأصيل للمصريين في كل مكان وإيمانهم باستراتيجية بناء الإنسان المصري التي تنتهجها القيادة السياسية وتنفذها بكل جهد وإخلاص.

المصريين وزيرة التخطيط السفيره نبيله مكرم وزارة الهجرة المشروعات القومية مجموعة من الشباب المصريين بالخارج حياة كريمه

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حديقة الأسماك

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