الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالاً بانتصارات أكتوبر

القوات المسلحة
القوات المسلحة

قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين - متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجاناً للجماهير بعد غد الأربعاء، وذلك استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.

متحف بورسعيد متحف العلمين بانوراما حرب أكتوبر المتحف الحربى القومى بالقلعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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