القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالاً بانتصارات أكتوبر

قررت القوات المسلحة فتح المتاحف والمزارات العسكرية (متحف العلمين - متحف بورسعيد)، وكذا منطقة العرض المكشوف لبانوراما حرب أكتوبر والمتحف الحربى القومى بالقلعة مجاناً للجماهير بعد غد الأربعاء، وذلك استمراراً لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعى والثقافة العسكرية والوطنية لدى الشباب وتعريفهم بأمجاد وبطولات أبناء مصر وتضحياتهم فداءً لعزة الوطن وكرامته.