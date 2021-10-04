الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الصحة: ليس لدينا أي عقبات مالية لتوفير لقاحات كورونا في مصر

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر ليس لديها أي عقبات أو مشاكل للحصول على لقاحات فيروس كورونا، حيث وقعنا عقود مع العديد من الشركات ولا يوجد لدينا أي عقبات مالية، ولكن هناك محدودية في الإنتاج على مستوى العالم.

وأوضحت أن كافة العقود التي أبرمناها من العام الماضي مع الشركات الأوروبية والأمريكية لم يصل منها سوى 1.5 مليون جرعة بشكل منفرد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة والسكان، قبل قليل، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والقائم بأعمال السفير الأمريكي لدى مصر، لاستعراض سبل التعاون بين البلدين لتوفير لقاحات فيروس كورونا، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، مساء الأحد، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 258947 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 768 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 306798 من ضمنهم 258947 حالة تم شفاؤها، و 17436 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

وزيرة الصحة لقاحات فيروس كورونا عقبات مالية هناك محدودية في الإنتاج الشركات الأوروبية والأمريكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

حقيقة زيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعى الجديد

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالاً بانتصارات أكتوبر

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

تفاصيل الحكم القضائي الممنوع من النشر في عهد جماعة الإخوان الإرهابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»