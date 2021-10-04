«الدستور» تخوض تجربة إضافة المواليد ببطاقات التموين.. والوزارة تحذر: نصب واحتيال

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحذيرًا شديد اللهجة من التعامل مع أي أطراف أخرى تنتحل صفة مكاتب وزارة التموين بدلًا عنها، موضحة أن التعامل يجب أن يكون فقط من خلال موقع "دعم مصر"، و"بوابة مصر الرقمية"، وأنه لا صلة للوزارة بأي تعامل يتم خارج هذه المنصتين.

تلك التحذيرات جاءت بعد انتشار بعض الجروبات على وسائل التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" والتي ادعت انتمائها لوزارة التموين موهمة المواطنين بإمكانية تقديمها لخدمات تموينية لهم، مقابل الحصول على الأموال، وهو الأمر الذي يعد مخالفة صارخة للقانون.

تواصلت "الدستور" مع بعض هذه "الجروبات" في مغامرة أثبتنا فيها من خلال ثلاثة من هذه "الجروبات" تلاعبهم وزيفهم باسم تقديم الخدمات التموينية للمواطنين، وذلك بهدف جمع الأموال منهم.

جروب يدعي استخراج البطاقة التموينية بـ 50 جنيه فقط

"بقالك كتير بتلف على بتوع التموين علشان تطلع بطاقة، ومش عارف.. حلك عندنا.. دلوقتي تقدر تطلع بطاقة تموين جديدة أو بدل فاقد، وانت قاعد في بيتك.. كل اللي عليك تكلمنا على الواتس أو عن طريق رسائل الصفحة".



كان ذلك نص أحد الإعلانات المقدمة بصفحة حملت اسم "خدمات التموينية"، والتي أرفقت برقم تليفون للتواصل.

تواصلت" الدستور"مع رقم الهاتف المذكور وادعت المحررة حاجتها لإضافة مواليد إلى بطاقتها التموينية.

جاءت الإجابة من مسئول الصفحة والذي يدعى سيد فهيم أن الأمر بسيط وأنه يستطيع إدخال مواليد جدد إلى أي بطاقة تموينية بسهولة كما فعل من قبل للمئات من الحالات ـ حسبما ادعى.

وبسؤاله عن النظير المادي الذي يطلبه مقابل هذه الخدمة قال: "إحنا آخر حاجة تهمنا الفلوس..مش حانختلف.. خلي عنك خالص".. ومع إلحاح المحررة قال: "حاخد على الفرد 50 جنيه".

دخول الزوجة المحرومة من التموين بـ 200 جنيه، و"الأدمن": "احنا كلامنا واحد"

في جروب آخر حمل اسم خدمات وزارة التموين، نشرت أحد" أدمنز" الصفحة به صيغة إعلان أخرى تضمنت ترغيبًا واغراءًا للمواطنين في الاشتراك بهذا"الجروب" من أجل الحصول على الخدمة التموينية، وذلك عن طريق عبارات مثل: "بقدملك خدمات تموينية، باعمل لحضرتك كل الإجراءات اللازمة لعمل البطاقة، بدل بهدلة مكتب التموين، وحضرتك بنفسك بتروح تستلم بطاقتك من مكتب التموين ".

جروب على “الفيسبوك” ادعى تقديم خدمات تموينية

ويبدأ الإعلان بعد ذلك في سرد المزايا والخدمات التي يقدمها، والتي منها دخول الزوجة المحرومة للاستفادة بالبطاقة التموينية، ويستكمل الإعلان توضيح خدماته والتي منها استخراج بدل فاقد- بدل تالف- فصل اجتماعي، أما عن الاستلام فذكر أنه سيتم من خلال مكتب التموين في خلال 15 يوما.

وبالتواصل مع أدمن هذا الجروب ويدعى "أبو فارس" ادعت المحررة حاجتها لإدخال زوجة شقيقها المحرومة تموينيًا للاستفادة ببطاقته.



وتابع "أبو فارس" أن كل ما هو مطلوب خلاف المبلغ المادي، من أجل ذلك هو صورة حديثة للزوج"شقيق المحررة حسبما ادعت"، وفاتورة رقم تليفون باسمه، واسم والدته وصورة بطاقة لزوجته.



أما نظير هذه الخدمة طلب "ابو فارس" مبلغ 200 جنيه، مؤكدًا أنه مبلغ بسيط أمام الخدمة المقدمة وأضاف"كلمتنا واحدة ومش بنرجع فيها، وكنا الأول بنعمل الموضوع ده ببلاش بس بعد كدة بقينا شركاء ولازم يطلع لنا فلوس".

محال بقالة ومقاهي إنترنت تستغل المواطنين وتوهمهم باستخراج البطاقات التموينية

وبجانب ظهور صفحات "السوشيال ميديا"، التي تروج لمقدرتها توفير جميع الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات أو استخراج بطاقات تموين جديدة مقابل الحصول على مبالغ مالية من صاحب الطلب فقد وردت العديد من "الشكاوى المتكررة" التي فتحت الباب لوزارة التموين وغيرها من الجهات المختصة للتعرف على تفاصيل سبوبة التلاعب في البطاقات التموينية، لا سيما أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى على الصفحة الرسمية للوزارة حول تعرضهم للنصب من جانب بعض التجار، وغيرهم من الأشخاص النصابين، وحصولهم على مبلغ مالى مقابل إضافة مواليد جدد إلى البطاقات، وعدم تنفيذ الطلبات التي سبق أن تقدموا بها.

وبالبحث عن تفاصيل المشكلة تبين أن بعض البقالين وتجار التموين وغيرهم من الأشخاص في عدة من المحافظات، حصلوا مبالغ مالية من أصحاب البطاقات التموينية مقابل إضافة المواليد الجدد لبطاقاتهم أو استخراج بطاقات جديدة لمواطنين آخرين، وذلك مقابل مبالغ تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 500 جنيه.

ولم تقتصر مسألة النصب على البقالين وتجار التموين فحسب، بل امتدت إلى السنترالات وكافيهات الإنترنت التى روج أصحابها لتوفير خدمة إضافة المواليد أو تقديم أي خدمة تموينية أخرى للمواطنين بمقابل مادي، مستغلين في ذلك عدم قدرة بعض الأشخاص التعامل مع موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية" للحصول على الخدمة المطلوبة.



مدير عام البطاقات بوزارة التموين: أي تعامل بعيد عن موقع "دعم مصر" و"بوابة مصر الرقمية" هو نصب على المواطن

من جانبه أكد فوزي عفيفي مدير عام البطاقات بوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"الدستور"، أن جميع "الجروبات" التي تحمل اسم وزارة التموين، ما هي إلا "جروبات" نصب واحتيال على المواطن، موضحًا أن الموقعين الرسميين الذي يجب على المواطن التعامل معهم فقط، هما بوابة مصر الرقمية وموقع دعم مصر وغير ذلك من المواقع يجب على المواطن التعاون مع السلطات في محاربتهم وعدم الاستجابة لإغراءاتهم التي تتمثل في ادعاءاتهم إمكانية استخراج البطاقات التموينية، وحلول مشاكلها وذلك بالزور والنصب.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية ارتفاع عدد المستفيدين من برامج الدعم والرعاية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة إلى نحو 73 مليون مستفيد، بما يشكل نحو 72.27% من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 99 مليون نسمة، وفقاً للأرقام والبيانات الرسمية.

ووفقاً لبيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر، فإنه تم رفع عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الخبز إلى 22.5 مليون بطاقة تموينية بإجمالي 73 مليون مستفيد من المنظومة، وهو ما يشكل ثلثا عدد سكان مصر في الوقت الحالي.