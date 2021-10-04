بمشاركة 100 شركة.. تنظيم ملتقى ربط البرامج التدريبية بالصناعة

نظمت مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ملتقى ربط البرامج التدريبية بالصناعة، بمشاركة 100 شركة صناعية، وذلك تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وتوجهات الوزارة بدعم التعاون مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الصناعية

وشارك في فعاليات الملتقى – والذي استضافه مركز التكنولوجيا المتميز ومعهد تدريب الكوادر - الوكالة الالمانية للتعاون الدولى ( GIZ )، وعدد كبير من ممثلى الشركات الصناعية المتخصصة فى المجالات المهنية المختلفة خاصة أنظمة التحكم الرقمي والإلكترونيات.

وأكد اللواء خالدأبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، حرص المصلحة على دعم أوجه التعاون بين المصلحة والقطاع الخاص لتحقيق استفادة القطاع الصناعي من الإمكانات والمقومات التي تمتلكها المصلحة والاستفادة من الكوادر البشرية والتكنولوجية المتميزة فى تدريب وتأهيل كوادر بشرية بالقطاع الصناعي، تسهم في نمو الاقتصاد القومى، وكذا في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية من العمالة الفنية المدربة بهدف تحقيق رؤية واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة الى الارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة معدلات التصدير.

ومن جانبه؛ اشار المهندس محمد عبدالكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، إلى أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومى والخاص بهدف تنمية وتطوير القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيات والتقنيات العالمية المتطورة للصناعة الوطنية.

وأشاد بدور مصلحة الكفاية الإنتاجية الرائد فى نقل الخبرة وتخريج عمالة فنية ماهرة متميزة لما تمتلكه من معدات وماكينات وبرامج تدريبية متميزة يمكن من خلالها إحداث طفرة صناعية بالدولة.

وتضمنت فعاليات الملتقى عرض فيديو توضيحى حول رؤية ورسالة المصلحة وأنظمة التدريب المتوفرة بها بجانب التخصصات المهنية المختلفة التى يتم التدريب عليها، بالإضافة إلى عرض فيديوهات توضيحية لمركز التكنولوجيا المتميز الذى يعد أحد مراكز مصلحة الكفاية الانتاجية والذي يساهم فى تخريج خريج دبلوم فنى فوق المتوسط مؤهل للعمل داخل وخارج مصر، إلى جانب عرض آخر حول معهد تدريب الكوادر لإبراز دوره في تأهيل الكوادر البشرية بجميع التخصصات المختلفة، وتقديم استشارات مهنية على مستوى عالٍ من التميز .