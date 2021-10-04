«صحة الغربية» تنظم دورة تدريب إسعافات أولية في المحلة

تواصل مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الغربية ، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دورات التدريب على الإسعافات الأولية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطوير منظومة الصحة بشكل مستمر.

و أوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه تم عقد دورة تدريبية على الإسعافات الأولية بإدارة قسم ثان المحلة، وتستهدف تدريب المواطنين بمختلف الأعمار والشخصيات على أساسيات الإسعافات الأولية الأساسية، وتدريبات التعامل مع حالات فقدان الوعي، والكسور والجروح والنزيف وبعض الموضوعات الصحية المتنوعة.

وقالت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة الاعلام الصحي بالمديرية، أن أعمال الدورة انطلقت صباح اليوم الأحد، وتأتي تفعيلًا للدور المجتمعي لمديرية الشؤون الصحية بالغربية ، والسعي إلى الارتقاء بمستوى الوعي الصحي لدى المجتمع.

- وكيل وزارة الصحة يتابع فعاليات حملة "معا نطمئن.. سجل الآن"

وفي سياق آخر.. تابع وكيل وزارة الصحة بالغربية ، فعاليات حملة "معا نطمئن..سجل الآن" لتشجيع المواطنين علي التسجيل وسرعة تلقي لقاح كورونا في نفس اليوم، بمحافظة الغربية ، وذلك من أمام محطة قطار طنطا ، وموقف الجلاء بطنطا وموقف سبرباي.

كما اطمئن على انتظام عمل الفرق، والإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التسجيل والتطعيم، والتأكد من سرعة إنهاء كافة الإجراءات بسهولة تيسيراً علي المواطنين، وذلك بمكان تواجد الباص الخاص بتسجيل المواطنين، والتأكد من انتظام سير العمل وتطعيم المواطنين بلقاح كورونا ، مؤكدا على أهمية التطعيم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتشجيع جميع المواطنين على التسجيل الالكترونى على موقع وزارة الصحة والتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح بأن محافظة الغربية شهدت إقبالا كثيفا على السيارات المتنقلة التي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بالمدينة، وذلك لوصول الخدمة لأكبر شريحة من المواطنين، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة وستجوب مختلف الأماكن العامة والميادين وأماكن التجمعات ومواقف المواصلات العامة ومحطات القطارات، مضيفًا أنه تم تخصيص مراكز الشباب، والنوادي الرياضية، وتجهيزها بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، لتلقي المواطنين اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة.

وأضاف " حميدة" أن فرق التواصل المجتمعي بالمديرية ، برئاسة الدكتوره نهلة كامل تقوم بحملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، والتأكيد علي أهمية تلقي اللقاح لحماية أنفسهم وذويهم والمجتمع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والرد على جميع استفسارات المواطنين وتساؤلاتهم حول اللقاحات، بالإضافة إلي المشاركة في عملية تسجيل المواطنين علي الموقع الإلكتروني، من خلال أجهزة التابلت لتلقي اللقاح، نظراً للإقبال الشديد علي الباصات المشاركة في الحملة بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.