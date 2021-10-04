الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«اتصالات الشيوخ» تطالب بتعميم مبادرة البنك الزراعي لتمويل زراعة قصب السكر

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

قال النائب حسانين توفيق عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، إن مبادرة البنك الزراعى لتمويل أول تجربة لزراعة 45 فدانا بقصب السكر بنظام الشتلات والرى بالتنقيط والطاقة الشمسية فى محافظتى قنا والأقصر، هى عودة لدور البنك فى المساهمة بنهضة قطاع الزراعة، وإدخال كل ما هو جديد بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الزراعية لمصر وتحقيق الأمن الغذائى.

وأكد توفيق في بيان له، أن زراعة قصب السكر من أهم الزراعات فى صعيد مصر، والتى يوليها المزارعون عناية كبيرة، ولكن يواجهها الكثير من العقبات المتمثلة فى ارتفاع التكلفة، والاستهلاك الكبير لمياه الرى، لافتا إلى أن تجربة البنك الزراعى، ستسهم فى ترشيد المياه ومضاعفة الإنتاج، وهو ما يعنى تخفيض التكلفة وزيادة الأرباح للفلاح، وهو ما ينعكس أيضا على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من السكر.

وشدد توفيق على أهمية تعميم هذه التجربة فى جميع محافظات الصعيد، وتكرارها لأكثر من محصول، فى ضوء نتيجة هذه التجربة، لافتا إلى أن اضطلاع البنك الزراعى بهذه المهمة هو عودة لدور القطاع المصرفى التنموى، حيث يجب الاستفادة من السيولة المالية للبنك فى مشروعات زراعية مدرة لعوائد اقتصادية، وهو ما يمكن الفلاح من الاستفادة القصوى بتطوير إنتاجه وتقليل تكلفته وزيادة أرباحه، وفى نفس الوقت قدرته على سداد التمويل، وتحقيق المزيد من الاستثمارات الزراعية.

وأشار توفيق إلى أن الدولة تولى عنياة كبيرة لقطاع الزراعة حيث جاء على رأس أولويات خطة الإصلاح الهيكلى بجانب قطاعى الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه القطاعات بحق هى القادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائى.

أعلن البنك الزراعي المصري عن تمويل أول تجربة لزراعة 45 فداناً بقصب السكر بنظام الشتلات والري بالتنقيط والطاقة الشمسية بمحافظتي قنا والأقصر.

وقال البنك، إن تمويله لتجربة زراعة القصب بالشتلات والري الحديث والطاقة الشمسية تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف حملات التوعية للمزارعين بأفضل السبل والآليات الزراعية،والتأكيد على فوائد وإيجابيات نظم الري الحديث ،بما يساعد على ترشيد استخدام المياه ومضاعفة الإنتاج وفتح آفاق التصنيع الزراعي بهدف توفير فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي والتنموي المنشود.

مصر اقتصاد مشروع مشروعات مزارعون مشروعات زراعية السكر زراعة القصب مبادرة الزراعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

حقيقة زيادة مصروفات المدن الجامعية للعام الجامعى الجديد

القوات المسلحة تفتح المتاحف العسكرية مجانًا احتفالاً بانتصارات أكتوبر

لينك موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2021 لتقديم بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

تعرف على تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 4-10-2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

محاولات لاغتيال رجال أعمال إسرائيليين في قبرص.. ما القصة؟

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

إسرائيل تقايض مواطنيها بالحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا مقابل «البطاقة الخضراء»