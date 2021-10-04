الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التعليم العالي يصل المنوفية لافتتاح عدد من المنشآت الجامعية الجديدة

استقبال وزير التعليم
استقبال وزير التعليم العالي والبحث العلمي

استقبل  اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ببرج المنوفية السياحى ،بحضور الأستاذ محمد موسي نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام للمحافظة،نواب رئيس الجامعة ولفيف من قيادات الجامعة.

وتأتي هذه الزيارة على هامش افتتاح عدد من المنشآت الجامعية الجديدة بجامعة المنوفية العريقة والتى تعد من أهم الجامعات المصرية،  وسيتم خلال الزيارة افتتاح كلية طب الأسنان، وكلية الذكاء الاصطناعي، ومركز القياس والتقويم وكذا زيارة تفقدية للجامعة الأهلية بطوخ طنبشا.


و رحب محافظ المنوفية بوزير التعليم العالي، ومشيداً بجهود الوزارة المستمرة التي تقوم بها والمبنية على تشجيع التعليم والبحث العلمى والابتكار، من خلال وضع استراتيجيات حديثة للتعليم العالي لتأهيل الشباب والدفع بالكوادر المؤهلة لمواكبة تطورات العصر التكنولوجى الحديث، فضلاً عن إيجاد تعليم فنى وتكنولوجى على مستوى عال من الإحترافية للمساهمة فى تخريج جيل مؤهل لسوق العمل.


كما تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة وعرض لآخر المستجدات للمشروعات التعليمية الجاري تنفيذها بالمحافظة ، وذلك في إطار دعم الدولة المصرية للنهوض والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

تعليم جديدة محافظة المنوفية مستوى التعليم العالي وزير التعليم الجامعات

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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