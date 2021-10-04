الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«اليونيسف» تناشد كافة الأطراف في اليمن بحماية الأطفال

اطفال اليمن
اطفال اليمن

ناشدت منظمة اليونيسف، كافة أطراف المشهد اليمني، حماية الأطفال في جميع الأوقات.

وأكد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "تيد شيبان" ـ في بيان للمنظمة - أن “الهجمات على المدنيين ومن بينهم الأطفال تعتبر خرقًا للقانون الإنساني الدولي”، مشددًا على أهمية "الحفاظ على أرواح الأطفال في كافة الأوقات وتحديداً أثناء النزاع".

وقال مسؤول “اليونيسف” إنه تم الإبلاغ عن مقتل أكبر عدد من الأطفال أو إصابتهم، خلال شهور من القتال العنيف في المدينة وحولها.

جاء ذلك، في تعقيب لـ"اليونيسيف"، حسب مركز إعلام الأمم المتحدة، على حادثة مقتل طفلين وإصابة خمسة آخرين في مأرب باليمن.

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حديقة الأسماك

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