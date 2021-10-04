قلق أمريكي من أنشطة الصين قرب تايوان

أعربت الولايات المتحدة، عن بالغ قلقها حيال نشاط الصين العسكري الاستفزازي بالقرب من تايوان، والذي وصفته بأنه يزعزع الاستقرار، ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين وتخاطر بالتسبب في عواقب غير محسوبة.

وحثت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين، بكين على وقف الضغط العسكري والدبلوماسي والاقتصادي والإكراه ضد تايوان.

وأفاد البيان بأن لواشنطن مصلحة دائمة في السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، مضيفًا:"سنستمر في مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرة كافية للدفاع عن النفس".

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "صارم للغاية" ويسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وداخل المنطقة.

واختتمت البيان بالقول: سنستمر في الوقوف مع الأصدقاء والحلفاء لتعزيز ازدهارنا المشترك وأمننا وقيمنا وتعميق روابطنا مع تايوان الديمقراطية.

وكانت أدانت تايوان الصين بسبب إرسال 38 طائرة حربية إلى داخل المجال الجوي لتايوان، وهي أكبر عملية اختراق للمجال الجوي على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، إن 25 طائرة حربية صينية، من بينها 18 طائرة مقاتلة من طراز "جي-16" وأربع طائرات مقاتلة من طراز "سو-16" وقاذفتين من طراز "إتش-6" وطائرة من طراز "يون-8"، دخلت في البداية المجال الجوي لتايوان في يوم العيد الوطني للصين.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم رصد 13 طائرة أخرى، من بينها 10 مقاتلات "جيه-16" وطائرتان "إتش-6" وطائرة "كيه جيه-500" في المساء.

وقالت رئيسة وزراء تايوان سو تسينج تشانج للصحفيين اليوم السبت، إن الصين "تقوم بشكل يائس ببناء قوتها العسكرية وزعزعة السلام الإقليمي".