طرق إظهار اهتمامك بحيوانك الأليف بشكل بسيط

يحتفل العالم اليوم الإثنين 4 أكتوبر باليوم العالمي للحيوان وذلك لرفع مكانة الحيوانات من أجل تحسين معايير الرفاهية في جميع أنحاء العالم، وهذا اليوم يوحد حركة الرفق بالحيوان، ويحولها إلى قوة عالمية لجعل العالم مكانًا أفضل لجميع الحيوانات.

ونرصد في التقرير التالي بحسب موقع "best friends" أشياء يمكنك القيام بها لتظهر لحيواناتك الأليفة أنك تحبها:

إطعام حيواناتك الأليفة طعامًا صحيًا

تزدهر الحيوانات الأليفة عندما تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا تمامًا مثل البشر، ويجب عليك قم بزيارة الموقع الإلكتروني للكلية الأمريكية للتغذية البيطرية للحصول على بعض الإرشادات الأساسية حول ما يجب إطعامه لحيوانك الأليف، وتحقق دائمًا من الطبيب البيطري قبل تغيير النظام الغذائي لحيوانك الأليف.

تمرن حيوانك الأليف

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا حيويًا من إثراء حياة حيواناتك الأليفة، و يعد المشي والجري ولعب الجلب أو السحب وتعلم خفة الحركة أو كرة الطائرة طرقًا رائعة للحفاظ على لياقة كلبك بدنياً. بالنسبة للقطط ، جرب اللعب التفاعلي باستخدام ألعاب العصا أو الكرات.

تعلم لغة جديدة

كن ثنائي اللغة من خلال تعلم لغة حيوانك الأليف، تتواصل حيواناتنا الأليفة باستمرار معنا من خلال لغة جسدها، لكن في بعض الأحيان لا نفهم ما تقوله.

انتبه لما يريد أن يفعله

بمجرد أن تتحدث كلبًا أو قطة، ابدأ في مراقبة ما إذا كانت حيواناتك الأليفة تستمتع بالأنشطة التي تطلب منها المشاركة فيها أم لا، وهل يشير الجرو الخاص بك من خلال لغة جسده إلى أنه لا يستمتع حقًا بالمصارعة مع الكلاب الأخرى، وإذا كان كلبك يحب الحفر، فاجعله حفرة رمل من مسبح الأطفال، إذا كانت قطتك تحب الخروج ، فقم ببناء قطارة حتى تتمكن من الاستمتاع بالخارج بأمان.

استثمر في فصل تدريب قائم على العلاقات

تساعدك فصول التدريب القائمة على المكافآت على بناء علاقة مع حيوانك الأليف، وتزويده بإثراء عقلي وأحيانًا جسديًا، وتتيح لك الاستمتاع معها، جرب فصلًا في الأخلاق الأساسية، أو دورة في حياة الكلاب والمهارات الاجتماعية أو دروسًا لتعليم أنف الكلب الخاص بك ، وخفة الحركة، والكرة الثلاثية، أو كرة الطائرة.

قم بزيارة الطبيب البيطري لإجراء فحص طبي

يمكنك تعليم حيواناتك الأليفة تحمُّل الذهاب إلى الطبيب البيطري من خلال تقديم الأطعمة اللذيذة التي تجعل التجربة أكثر إمتاعًا، و ستسمح لك العديد من العيادات بالقدوم والزيارة ، بحيث يكون لحيوانك الأليف ارتباطًا إيجابيًا أكثر بالرعاية الطبية في وقت لاحق.

استخدام أدوات المشي المناسبة

الأطواق والأحزمة هي الأدوات التي يمكن أن تساعد كلبك على المشي على مقود فضفاض وتظل مرتاحًا أيضًا، وإذا كانت الأداة التي تستخدمها لا تلبي احتياجاتك واحتياجات حيوانك الأليف، فقم بإجراء بعض البحث وابحث عن شيء أفضل.