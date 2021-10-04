إخلاء 830 عقار بعزبة أبو قرن وتسكين 2100 أسرة بمشروع «معًا»

تفقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال إزالة عزبة أبو قرن لمتابعة أعمال الإخلاء وتسكين المواطنين بمدينة “معا”.

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

وصرحت نائب المحافظ بأن أعمال الإخلاء والإزالة الجارية، أسفرت حتى اليوم عن إخلاء 830 عقار وتسكين 2100 أسرة مستحقة بمشروع معا بحى السلام وتسليهم وحدات جديدة مجهزة ومؤثثة.

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

وأوضحت عبدالمنعم أن الدولة راعت البعد الإنساني، استقلالية المنازل والحفاظ على خصوصيتها التي تكفل خصوصية الأسرة، وذلك خلال بناء العمارات، وكذلك في بناء الوحدات السكنية بشكل حضاري، ومتسق الألوان، وموحد الأدوار والمساحات للوحدات السكنية، وموحد في طريقة التأثيث للوحدة السكنية، مع مراعاة وجود مسافات بين العمارات، وكذلك تخطيط جيد لوجود مساحات خضراء، كاستراحة لسكان الحي، ومساحات كبيرة تتسع لجميع الأنشطة التي تنمي الوعي والفكر، خاصة الأنشطة الرياضية.

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

وتواصلت عبدالمنعم مع قاطني العزبة الجاري إزالتها ومشاركة فرحتهم بالنقلة الحضارية وخروجهم لحياة جديدة مشرقة وسكن راقٍ.

وأكدت نائب المحافظ على ان كل مواطن له الحق فى وحدة جديدة وبديلة سوف يتسلمها فور الإخلاء

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

ووجهت بضرورة التواصل والتعاون مع المواطن ليصل لأعلى درجة من الرضا والقناعة بأن الدولة وعدت وأوفت وأن جميع الأيادى ممتدة لوقوف بجانبه ومعاونته إلى أن يصل لسكنه الجديد.

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن

جولة نائب محافظ القاهرة بعزبة أبو قرن