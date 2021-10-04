إحالة 110 من الطاقم الطبي والإداري بمستشفى الدلنجات للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية.

من جانبه أكد المحاسب مجدي إبراهيم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات أن قسم الرقابة والمتابعة قام بزيارة مفاجئة للمستشفى العام قبل التوقيع صباحا لمتابعة الانضباط الإداري وحركة سير العمل بالمستشفى و متابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومتابعة تواجد الأطباء والتمريض والفنيين وذلك لخدمة المواطنين كما قام قسم الرقابة والمتابعة بعمل تقرير وتلاحظ غياب 110 طبيب وتمريض وفنيين وإداريين بدون سند قانوني وذلك لتغيبهم عن العمل كما أكد رئيس المركز علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المقصرين والغير ملتزمين في عملهم حيث تم التأكيد لا تهاون ولا توقيع بعد الثامنة والنصف وتم عمل تقرير لعرضه على السيد رئيس المركز.

كلف المحاسب مجدي إبراهيم رئيس مركز ومدينة الدلنجات رئيس قرية مؤسسة البستان بالمرور علي المصالح الحكومية بقرية مؤسسة البستان حيث تم المرور على الوحدة الصحية بالعروبة وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والتأكد من وجود الأطباء وفريق العمل حيث تم متابعة دفتر الحضور والانصراف وخطوط السير وتلاحظ غياب 9 موظفين دون وجود سند قانوني كما تم التشديد على أعمال النظافة كما أكد رئيس المركز على رؤساء القرى بمتابعة المرور على الوحدات الصحية بصفة مستمرة.