الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 عقارات بعزبة أبو قرن وتسكين 34 أسرة بمدينة معا

إزالة عقارات بعزبة
إزالة عقارات بعزبة أبو قر

تواصل الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة بقيادة اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة، إستكمال إزالة منطقة عزبة "أبو قرن" أكبر منطقة عشوائية في نطاق حي مصر القديمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتخلص من العشوائيات، ونقل سكانها لمجتمعات عمرانية حضارية جديدة.
 

واشار حي مصر القديمة في بيان له الى انه بلغ عدد العقارات التي تم إزالتها اليوم من منطقة عزبة أبوقرن ٦ عقارات، وأنه تم إخلاء ٣٤ أسرة مستحقة، تمهيدا لتسكينهم بمدينة معا، وجار إستكمال أعمال الإزالة.

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إزالة عقارات بعزبة أبو قر

كان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الأعمال الجارية لتسكين المواطنين الذين تم نقلهم من عزبة أبو قرن العشوائية "بمدينة معا" التي أنشأتها الدولة بديلا العشوائيات بحي السلام ثان.

 
وأكد المحافظ أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له مما يسهم في خلق جيل قوي نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الإنتماء وهو الشعار الذي تحمله مدينة معا " بناء الإنسان قبل المكان " .

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إزالة عقارات بعزبة أبو قر


وتابع أن سعي الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطني المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات وأهالينا وروضة السيدة والمحروسة. 


وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولةالمركز الطبي بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كاف من الأدوية وتواجد سيارات الإسعاف ، كما تفقد موقف الأتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها والتي تسهل تنقل المواطنين وتربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة كرمسيس والتحرير والسيدة عائشة والعباسية وروكسي وجسر السويس.


كما تفقد الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب وحمام السباحة وحديقة الأطفال، ثم انتقل لمنطقة الأسواق حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية مثل الخبز والسكر والأرز والزيت والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بوفرة وبأسعار مناسبة.

إزالات عزبة ابو قرن اخلاء عزبة أبو قرن حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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