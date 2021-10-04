الإثنين 04 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: بريطانيا أصبحت مركزًا لعمليات جماعة الإخوان فى أوروبا

الإخوان
الإخوان

قالت دراسة  حديثة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب إن بريطانيا هي قاعدة جماعة الإخوان المسلمين ومركز لعملياتها في أوروبا. 

 لندن محور المتطرفين

ووفقا للدراسة الأوروبية فإن لندن لها علاقة طويلة مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في العالم الإسلامي وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين، وأكدت الدراسة أن لندن واحدة من المراكز الرائدة في العالم للجماعات المتطرفة في التسعينيات، حيث كانت بمثابة قاعدة لجماعة الإخوان من خلال مكتبها التابع للجنة الاستشارية والإصلاح، ومركزًا لعملياتها في أوروبا وجمع ملايين الجنيهات لتجنيد وتمويل الإرهابيين من أفغانستان إلى اليمن.

 

جماعة الإخوان المسلمين

وفقا للدراسة فقد تبرعت بريطانيا لـ“جماعة الإخوان المسلمين” في مصر بمبلغ 500 جنيه لمؤسس الجماعة  – حسن البنا – بعد وقت قصير من تأسيس الجماعة سنة 1928. 

وبحلول سنة 1941، أصبحت هذه الجماعة قوية لدرجة أنّ بريطانيا بدأت تقدم لها مساعدات مالية مقابل عدم مهاجمة مصالحها.

وتمتلك جماعة الإخوان 60 منظمة داخل بريطانيا، من بينها منظمات خيرية ومؤسسات فكرية، بل وقنوات تلفزيونية، ولازالت الجماعة تفتتح مقرات لها في المملكة المتحدة حتى الآن كافتتاح “مكتب الجماعة” في حي كريكلوود شمالي لندن. 

ومن أبرز منظمات جماعة الإخوان في بريطانيا ، “الرابطة الإسلامية” في بريطانيا التي أسسها “كمال الهلباوي”  والصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية الذي أسسه “عصام يوسف” في التسعينيات يمتلك  11 فرعاً في بريطانيا و”مؤسسة قرطبة TCF” و”منظمة الإغاثة الإسلامية” في بريطانيا.

واختتمت الدراسة قائلة: بدون شك أن طبيعة العلاقات القائمة بين لندن والجماعات الإسلاموية المتطرفة كانت موجودة منذ بدايات القرن الماضي، ولكن هذا التعاون منح جماعة الإخوان قوة إضافية تمكنها من زعزعة استقرار أو الإطاحة بالحكومات التي أصبحت معادية للغرب، لدرجة أنّ بريطانيا نفسها بدأت تقدم لهم مساعدات مالية مقابل عدم مهاجمة مصالحها، ولكن اليوم بريطانيا تبذل قصارى جهدها لمحاربة ومنع تسرب هذه الجماعات المتطرفة إلى بلدها.

المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب و الإستخبارات الإخوان بريطانيا الإخوان في أوروبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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