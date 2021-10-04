تفاصيل إطلاق طالبان عملية ضد خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش

أطلقت قوات حركة طالبان عملية ضد خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش في كابول بعد ساعات من تفجير قرب جنازة والدة كبير المتحدثين باسم طالبان ذبيح الله مجاهد.

وكتب عضو طالبان محمد جلال على موقع تويتر "إرهابيو داعش خراسان محاصرون في منزل في منطقة خيرخانة بمدينة كابول، تم تحييد 3 من إرهابيي ولاية خراسان الإسلامية بواسطة أحزمتهم الخاصة".

وقال اثنان من سكان المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية إنهم سمعوا أصوات اشتباكات مكثفة لعدة ساعات.



وذكر أحد سكان المنطقة "ما زلنا نسمعها (الاشتباكات) لكننا لا نعرف ما الذي يحدث، لقد تضرر عدد من المنازل نتيجة الاشتباكات، وبعض المناطق تحترق مثل محطات الوقود والغاز".

من جانبه أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين في أفغانستان، الأحد، أن 70% من وسائل الإعلام الأفغانية أوقفت أنشطتها أو أُغلقت في جميع أنحاء العالم في عام 2021، في عدد ارتفع مع تولي حركة طالبان السلطة في 15 من أغسطس الماضي.

وقال المتحدث باسم النقابة مسرور لطيفي: "أظهر استطلاع حديث أن نحو 70% من وسائل الإعلام الأفغانية أوقفت نشاطها في جميع أنحاء البلاد في عام 2021 وخاصة عقب انهيار الحكومة" الأفغانية عقب سقوط كابول.

وأجرى الاستطلاع الذي نشر الأحد على ألف و500 صحافي، 70%، منهم من الرجال من 28 ولاية أفغانية بين 21 و28 من سبتمبر الماضي.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن نحو 70% من الصحافيين فقدوا وظائفهم منذ 15 من أغسطس، ما يمثل "صفعة قوية لوسائل الإعلام الأفغانية المستقلة، التي تعد أحد الإنجازات الرئيسية في الأعوام الـ20 الأخيرة في أفغانستان، وفقا للطيفي.

وأوضح الاستطلاع أن "السيدات اللاتي كن تعملن في وسائل الإعلام كن أكثر عرضة للمخاطر وقلقات على أرواحهن ومهنتهن".

وأضاف أن عدم الأمان العمالي والتهديدات على الأمن والمشكلات الاقتصادية كانت من بين أسباب القلق الرئيسية للصحفيين الأفغان.