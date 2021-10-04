توقيع اتفاق تعاون بين السعودية والاتحاد الأوروبى

أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، جوزيب بوريل، عقب لقاء مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توقيعهما اتفاقات عدة للتعاون بين التكتل والمملكة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “"فرانس برس" الفرنسية، أفاد بوريل، بعد اللقاء الذي جرى في الرياض: "وقعت مع فيصل بن فرحان مذكرة ترتيب التعاون بين الهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية ووزارة الخارجية السعودية لتعزيز علاقاتنا عبر مشاورات دورية حول القضايا السياسية والاجتماعية الاقتصادية والأمن ومواضيع أخرى".

وأضاف بوريل: "يظهر هذا، إلى جانب الحوار الأول حول حقوق الإنسان، الذي جرى هذا الأسبوع، الديناميكية الإيجابية في شراكتنا".

وذكر بوريل أنه بحث خلال المحادثات مع بن فرحان ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، "مجموعة قضايا بدءا من العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية بما في ذلك اليمن وخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة ببرنامج إيران النووي وأفغانستان، وصولا إلى ملفات عالمية مثل المناخ والطاقة والإرهاب".

وتعتبر زيارة بوريل هذه الأولى له إلى السعودية خلال توليه منصب مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأنه جرى خلال الاستقبال التوقيع على "مذكرة ترتيبات التعاون" بين وزارة الخارجية والهيئة الأوروبية للشؤون الخارجية، مشيرة إلى أن الوثيقة "ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة".

وأكد بن فرحان أن "العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي عميقة وتاريخية وقد امتدت هذه العلاقة لما يزيد على نصف قرن، وتوجت بافتتاح بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي عام 2018".

كما نوه بالعلاقات الاقتصادية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، حيث يعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري للسلع بين السعودية والتكتل بلغ في عام 2020 ما يزيد على 40 مليار يورو.

ورحب وزير الخارجية بعقد الجلسة الأولى للحوار المشترك حول حقوق الإنسان بين المملكة والاتحاد الأوروبي، التي جرت يوم الاثنين الماضي، و"ما أسفرت عنه من نتائج إيجابية".