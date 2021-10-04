الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

أمير الكويت يضع كافة إمكانيات البلاد لمساعدة عمان فى مواجهة الإعصار «شاهين»

أمير الكويت
أمير الكويت

وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوضع كافة إمكانيات البلاد لمساعدة سلطنة عمان في مواجهة الإعصار "شاهين".

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية، بأن "ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق، نقل خلاله تحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، كما أبلغه توجيهات الأمير بتعاطف الكويت وشعبها مع سلطنة عمان، وبأنها تضع كافة إمكانياتها الممكنة رهن الإشارة وتحت تصرف السلطنة للمساعدة في مواجهة إعصار (شاهين) وتجاوز آثاره".

وأضافت أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعرب عن تعازي الكويت لسلطنة عمان ولأسر ضحايا الإعصار المدمر.

وأشارت إلى أن "السلطان هيثم بن طارق أعرب عن خالص شكره وبالغ تقديره للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح على هذه المبادرة الكريمة وعلى ما عبرا عنه من تعاطف ووقوف إلى جانب سلطنة عمان".

 

وفي سياق متصل، أعلنت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان عن أن صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أكدت عبور مركز الإعصار المداري "شاهين" بين ولايتي المصنعة والسويق في الساعة الثامنة ، وتراجعت شدته ليصنف حاليا كعاصفة مدارية.


وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية - أنه من المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتي شمال وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا (من 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية ومصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (من 45 إلى 60 عقدة) وتمتد الأمطار الغزيرة لتشمل محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية (من 100 إلى 300 ملم)، كما يستمر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية ومسندم.


وحذرت الهيئة المواطنين من أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقّدر ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، ويكون الموج متوسط إلى هائج على بقية سواحل السلطنة بمقدار 5ر2 متر، مجددة مناشدتها الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

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حديقة الأسماك

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