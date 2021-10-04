الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

القوات العراقية تقصف وكرا لتنظيم داعش الإرهابى بمحافظة ديالى

القوات العراقية
القوات العراقية

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في محافظة ديالي.


وذكرت الخلية -حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من هيئة الاستخبارات/ خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، وبعد مراقبة تحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي الثلاب ضمن قاطع مسؤولية قيادة عمليات ديالى، تم توجيه ضربة جوية بواسطة طائرات القوة الجوية".


وأضافت أن "الضربة أسفرت عن تدمير وكر للإرهابيين".

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العراقية ، اليوم  الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

 

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها سجلت 2451 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3363 شخصاً للشفاء".

 

وأضاف البيان، أن "حالات الوفاة الجديدة بـ كورونا بلغت 21 حالة في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الأشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 42290".

 

وسجل العراق أمس 1236 إصابة بكورونا و42 حالة وفاة.

 

 يذكر أن وجدت دراسة جديدة أن الأشخاص المطعمين باللقاحات المضادة لـ كورونا المستجد "كوفيد-19" هم أقل عرضة لنشر الفيروس حتى لو أصيبوا بالعدوى.

 

وتضيف هذه الدراسة إلى مجموعة كبيرة من الأدلة على أن اللقاحات يمكنها أيضاً أن تقلل من نقل عدوى متغير دلتا.

 

وفحص علماء بريطانيون في جامعة أكسفورد السجلات الوطنية لما يقرب من 150 ألف مخالط تم تتبعهم من حوالي 100 ألف حالة أولية، وفقاً لموقع "إن بي سي نيوز" الأمريكي.

 

 وتضمنت العينات الأشخاص الذين تم تطعيمهم كلياً أو جزئياً بلقاح فايزر أو أسترازينيكا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لم يتم تلقيحهم نهائياً.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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