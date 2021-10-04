الإمارات تمنع زعيم المافيا التركى سادات بكر من الظهور على مواقع التواصل

فرضت الإمارات حظرا على زعيم المافيا التركي سادات بكر، حيث منعته من النشر نهائيا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية أبلغت الحكومة الإماراتية بكر، أنه "إذا نشر مجددا على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من حساباته أو من حسابات أخرى، سيتم إبعاده عن الاتصالات الإلكترونية".

وكان بكر هدد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بـ"تقديم هدية" له في الأول من أكتوبر، ولكن بسبب الحظر الإماراتي لم يف بكر بوعده.

وقال بكر إن "المفاجأة التي وعد بها صويلو في أكتوبر لا تتعلق بالمخدرات أو جرائم القتل، وإنما هي قضية تسببت في انتحار وإفلاس العديد من الأتراك".

وكشف في وقت سابق عن "تورط صويلو في العديد من قضايا الفساد وتهريب المخدرات".

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تقديم 32,184 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الأحد، 20,196,549 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 204.20 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.

وأعلنت الإمارات إجراء 311,282 فحصا جديدا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 736,708 حالات.

‌‎‌‎وأعلنت الوزارة عن شفاء 306 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 729,548 حالة.