السلطات العمانية تؤكد عبور مركز الإعصار المدارى «شاهين» وتراجع شدته

أعلنت هيئة الطيران المدني بسلطنة عمان عن أن صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة أكدت عبور مركز الإعصار المداري "شاهين" بين ولايتي المصنعة والسويق في الساعة الثامنة ، وتراجعت شدته ليصنف حاليا كعاصفة مدارية.



وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العمانية - أنه من المحتمل أن يستمر تأثير الحالة المدارية على محافظتي شمال وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدا (من 200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان الأودية ومصحوبة بهبوب رياح شديدة السرعة (من 45 إلى 60 عقدة) وتمتد الأمطار الغزيرة لتشمل محافظات الظاهرة والبريمي والداخلية (من 100 إلى 300 ملم)، كما يستمر هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة على محافظات مسقط وشمال وجنوب الشرقية ومسندم.



وحذرت الهيئة المواطنين من أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقّدر ارتفاع الموج من 3 إلى 4 أمتار، ويكون الموج متوسط إلى هائج على بقية سواحل السلطنة بمقدار 5ر2 متر، مجددة مناشدتها الجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة العمانية 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 303 آلاف و673 حالة.

وأوضحت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء العمانية- أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس ؛ ليستقر الإجمالي عند 4 آلاف و95 حالة، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 390 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 296 ألفًا و917 حالة بنسبة 97.8%.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.