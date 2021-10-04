نائب الرئيس اليمنى: المليشيات الحوثية تثبت للشعب والعالم رفضها حقن الدماء

أكد نائب رئيس الجمهورية اليمني نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح، أن المليشيات الإرهابية لجماعة الحوثى الإرهابية تثبت للشعب اليمني والإقليم والعالم يوماً بعد يوم استخفافها بدماء اليمنيين ورفضها لكل ما من شأنه حقن الدماء وعدم اكتراثها لما يعانيه المواطن اليمني من مآس يومية جراء حربها وانقلابها المشؤوم واستيلائها على الدولة ومؤسساتها.



وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه صالح مع رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، للاطلاع على المستجدات الميدانية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها المليشيات الحوثية بحق المدنيين.



واستمع نائب رئيس الجمهورية اليمنية من رئيس هيئة الأركان، إلى موجز عن سير العمليات العسكرية والانتصارات التي يحققها الأبطال في مختلف جبهات القتال ضد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، كما اطلع على تفاصيل الجريمة الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الانقلابية بإطلاق ثلاثة صواريخ باليستية مستهدفة أحد الأحياء الآهلة بالسكان في مدينة مأرب، حيث أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من الأطفال والنساء وإلحاق الضرر بالمدنيين وممتلكاتهم.

وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية البحرينية، الهجمات الصاروخية بثلاثة صواريخ بالستية، شنتها مليشيا الحوثي الإرهابية على حي الروضة السكني بمدينة مأرب اليمنية، مما أودى بحياة عدد من الأطفال وإصابة عشرات آخرين، في اعتداء إرهابي جبان يمثل استهدافًا متعمدًا لحياة المدنيين الآمنين، وانتهاكًا سافرًا للقوانين الدولية.



وأعربت الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية - عن خالص التعازي والمواساة؛ لأسر وذوي الضحايا والحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مؤكدة وقوف البحرين ودعمها الكامل لليمن وجهوده المتواصلة، لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة استمرار الجرائم الحوثية، التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.