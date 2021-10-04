الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

ضبط شقيقين استخرجا آثار فرعونية من أرض فى الفيوم

ضبط شقيقين
ضبط شقيقين

تواصل  أجهزة وزارة الداخلية جهودها  لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.

 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (شقيقين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل قطعة أرض ملكهما بدائرة القسم.


عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أمكن ضبطهما والآدوات المستخدمة فى أعمال الحفر، وتبين وجود عدد 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض ملكهما، وكذا ضبط (عدد 14 قطعة يشتبه فى أثريتها داخل مسكنهما - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار) وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن ( عدد 8 تماثيل يُشتبه فى أثريتهم - تمثال غير أثرى – باقى القطع أثرية وترجع للعصور الفرعونية والرومانية والعثمانية ) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار والقطع المضبوطة بقصد الإتجار والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامى.

 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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