أوروبا: سلوك حكومة طالبان «غير مشجع»

قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن سلوك حكومة "طالبان" حتى الآن "غير مشجع للغاية" وإن أي انهيار اقتصادي في أفغانستان سيزيد من مخاطر الإرهاب.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، أضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي في الرياض: "إذا انهار الاقتصاد، فإن الوضع الإنساني سيكون أسوأ بكثير. وسوف يكون التوتر بسبب مغادرة الناس للبلاد أكبر، والتهديدات الإرهابية ستكون أكبر، وبالتالي فإن المخاطر القادمة من أفغانستان والتي تؤثر على المجتمع الدولي ستكون أكبر".

كما أبدى استعداد الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن الكتلة تدعم جهود التحديث في السعودية.

وأضاف أن بروكسل منخرطة أيضا في قضايا حقوق الإنسان، معبرا عن أمله في أن يسفر الحوار عن "نتائج حقيقية".

ووصف بوريل اليمن بأنها "مأساة رهيبة"، وعبر عن دعمه لتسوية سلمية للصراع، الذي يُنظر إليه إلى حد كبير في المنطقة على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إن الرياض تجري حوارا نشطا للغاية مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب.

و علي صعيد آخر ، قالت صحيفة "Welt am Sonntag" إن الاتحاد الأوروبي يبحث إمكانية إنشاء بعثة عسكرية تدريبية أوروبية في الأراضي الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن وثيقة لوزارة خارجية الاتحاد الأوروبي أن الوزارة ترى أن هذه البعثة قد تصبح "إظهارا للتضامن مع أوكرانيا" في ضوء ما يسمى بـ "النشاط العسكري" الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

ووفقا للوثيقة، يمكن للاتحاد الأوروبي المساعدة في رفع القدرة العسكرية للجيش الأوكراني.

يأتي هذا فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو تشاطر بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا مخاوفها في ظل تفاقم الوضع فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في دونباس.