الرئيس الفلسطينى يستقبل وزيرين إسرائيليين فى رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرين إسرائيليين هما وزير الصحة نيتسان هوروفيتس (رئيس حزب ميرتس اليساري)، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.

وأكد أبو مازن -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر «عباس» من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبدوره، أكد وفد حزب ميرتس، الذي ترأسه نيتسان هوروفيتس، والذي ضم أيضًا عضو الكنيست ميخال روزين، مواقف الحزب الداعم لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة.

ونادرًا ما التقى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وزراء إسرائيليين خلال سنوات حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، التي شهدت توترًا متزايدًا في العلاقات مع الفلسطينيين.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في رام الله في أغسطس الماضي، وكان اجتماعهما أول لقاء رفيع المستوى وجهًا ​لوجه بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين منذ أكثر من عقد.

والتقى هوروفيتس وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في أواخر يوليو، والتقى عيساوي فريج العديد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ويسعى «فريج» لتوسيع العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ توليه منصبه في يونيو، ونظم عددًا من الاتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.