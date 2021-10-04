الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الفلسطينى يستقبل وزيرين إسرائيليين فى رام الله

الرئيس الفلسطينى
الرئيس الفلسطينى

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزيرين إسرائيليين هما وزير الصحة نيتسان هوروفيتس (رئيس حزب ميرتس اليساري)، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج.

وأكد أبو مازن -حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، ووجوب وقف الاستيطان والاجتياحات وهدم البيوت وترحيل المواطنين من القدس، واسترجاع جثامين الشهداء.

وحذر «عباس» من سياسة تصعيد الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وبدوره، أكد وفد حزب ميرتس، الذي ترأسه نيتسان هوروفيتس، والذي ضم أيضًا عضو الكنيست ميخال روزين، مواقف الحزب الداعم لحل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، والتعاون المشترك لمد جسور الثقة.

ونادرًا ما التقى رئيس السلطة الوطنية محمود عباس وزراء إسرائيليين خلال سنوات حكومة بنيامين نتنياهو السابقة، التي شهدت توترًا متزايدًا في العلاقات مع الفلسطينيين.

والتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، في رام الله في أغسطس الماضي، وكان اجتماعهما أول لقاء رفيع المستوى وجهًا ​لوجه بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين منذ أكثر من عقد.

والتقى هوروفيتس وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في أواخر يوليو، والتقى عيساوي فريج العديد من كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية.

ويسعى «فريج» لتوسيع العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ توليه منصبه في يونيو، ونظم عددًا من الاتصالات رفيعة المستوى بين المسؤولين الإسرائيليين والسلطة الفلسطينية.

تعاون حزب لقاء سياسة الرئاسة إسرائيل فلسطين رحيل وزير الصحة الإقليمي الاتصالات الرئيس فلسطينيين مواطن الإحتلال الإسرائيلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

محام: اتهام لاعبين سابقين في الأهلي بالنصب والاحتيال

فيتنام تعرب عن أسفها لطرد إثيوبيا 7 من موظفى الأمم المتحدة

تفاصيل حديث كيروش مع قفشة وشريف بعد استبعادهما من المنتخب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال