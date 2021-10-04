الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فيتنام تعرب عن أسفها لطرد إثيوبيا 7 من موظفى الأمم المتحدة

الجيش الإثيوبى
الجيش الإثيوبى

أعرب السفير دانغ دينه كوي، الممثل الدائم الفيتنامي لدى الأمم المتحدة، عن أسفه لقرار إثيوبيا بطرد سبعة من كبار مسؤولي الأمم المتحدة وفقا لما نقله موقع فيتنام بلس.

وشدد كوي على أهمية دور وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في خطابه  أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد في 1 أكتوبر  الجاري  بشأن  قرار الطرد الإثيوبي.

 وأعرب السفير عن أمله في أن تتعاون الحكومة الإثيوبية ووكالات الأمم المتحدة بشكل وثيق في هذا الصدد.

وبالنظر إلى السياق الحالي، دعا الدبلوماسي الفيتنامي جميع الأطراف المعنية إلى إعطاء الأولوية القصوى لمصالح الشعب، والالتزام بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

واقترح أن تقوم الأطراف المعنية بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والامتناع عن أي أعمال يمكن أن تغرق إثيوبيا في الفوضى.

وقال السفير إن الوقت قد حان للمصالحة والحوار بروح النوايا الحسنة والأسلوب البناء لإيجاد حل سياسي للوضع الراهن.

وعقد الاجتماع بناء على طلب إستونيا وفرنسا وأيرلندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. 

وحضر الاجتماع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث وألقى كلمة.

جاء ذلك في أعقاب إعلان الحكومة الإثيوبية في 30 سبتمبر الماضي، أن سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في إثيوبيا قد تم إعلانهم "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" ومنحهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الإثيوبية. 

وفي رسالة بعثت بها وزارة خارجية إثيوبيا إلى مسؤولين من اليونيسف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، اتهمت أديس أبابا موظفي الأمم المتحدة بـ "التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد".

وجاء إعلان الحكومة الإثيوبية بعد تصريحات وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث في 28 سبتمبر  لرويترز بأن "حصارًا فعليًا" أعاق إيصال المساعدات إلى تيغري ، مما سمح للعاملين في المجال الإنساني بتزويد 10 بالمائة فقط من المساعدات اللازمة.

في الساعات التي أعقبت الإعلان ، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "صُدم" من أنباء الطرد الوشيك. كما قال غوتيريش إن الأمم المتحدة كانت بصدد التعامل مع الحكومة الإثيوبية "على أمل السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم". 

السفير دانغ دينه كوي الممثل الدائم الفيتنامي لدى الأمم المتحدة أزمة تيجراي إقليم تيجراي الإثيوبي إثيوبيا بالعربي

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حديقة الأسماك

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