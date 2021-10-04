الإثنين 04 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ميركل تدعو الألمان لتخطى الانقسامات وإعادة توحيد البلاد

ميركل
ميركل

 دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل، كافة الأطراف السياسية الألمانية، إلى تخطي انقساماتها بعد الانتخابات التشريعية، مع ازدياد تعقيد مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.


وحثت ميركل -في كلمة لها خلال احتفالات الذكرى السنوية الـ31 لتوحيد شرق وغرب ألمانيا- الألمان على إعادة توحيد البلاد، واستمرار المشروع الديمقراطي، ومواصلة البناء.


وأشارت ميركل -حسبما نقلت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية- إلى أنه على الرغم من وجود انقسامات مستمرة بين الولايات الشرقية والغربية في البلاد، إلا أن هناك قواسم مشتركة، مطالبة بضرورة تخطي الخلافات.


وتابعت: "اطلعوا على تاريخكم وتساهلوا مع الاختلافات.. هذا هو الدرس الذي تعلمناه منذ 31 عاما من الوحدة الألمانية".

 

و علي صعيد آخر ، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية  ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و252300 بعد تسجيل 6164 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 93786 بعد تسجيل تسع وفيات جديدة.

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حديقة الأسماك

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