نائب وزير السياحة تتابع مواقع العائلة المقدسة بمحافظة المنيا

زارات الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، بصحبة عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة بوزارة السياحة والآثار بمحافظة المنيا، وذلك لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بالقطاع السياحي، يأتي في مقدمتها المراحل النهائية لتطوير مسار العائلة المقدسة على أرض الواقع تمهيدًا للافتتاح الرسمي.

وتفقدت نائب وزير السياحة والآثار، منطقة دير جبل الطير ومنطقة بني حسن الأثرية، وكذلك أعمال إنشاء المتحف الآتوني ومرسي أخناتون.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.

وأضاف المحافظ، أن افتتاح مشروع أحياء مسار العائلة المقدسة بمنطقة جبل الطير بمركز سمالوط، سيساهم في وضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أنه تم انتهاء الأعمال، التي جري تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق باسم مصر، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.

وأكد المحافظ أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتي بدورها ستساهم في التيسير على زوار المنطقة، منها محور كوبري سمالوط على النيل، والذي يسهم في ربط التجمعات التنموية الصناعية بشرق النيل بالمناطق الزراعية غرب النيل بالتجمعات السكانية في المنيا.