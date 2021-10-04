رئيس مياه أسيوط: مستعدون لمجابهة أخطار السيول والأمطار والتغيرات المناخية

قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، إن الشركة تستعد لمجابهة أخطار السيول والأمطار والتغيرات المناخية بالمشاركة مع جميع الجهات التنفيذية وفق خطة الطوارئ والأزمات.

وأوضح أن الشركة عمدت إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، وشكلت لجنة لإدارة الأزمات والكوارث، وغرفة عمليات لاستقبال أي بلاغات، وتقسيم المحافظة على 4 قطاعات جغرافية لإحكام السيطرة وسرعة عمل اللازم، دون أن تغفل الشركة عن مراجعة جاهزية 300 معدة مختلفة من: معدات رفع مياه أمطار، وسيارات مياه، وسيارات كسح، ونافوري، ومدمج، وفاكيوم، وكباش، وورش متنقلة، وطلمبات غاطس.. إلخ وذلك على مستوى الشركة للتعامل مع الأزمات، مع 71 مولد (متحرك ـــ ثابت) للاستفادة بها فى التشغيل عند انقطاع التيار الكهربائي، والمرور على جميع محطات الأنفاق وغرف الصرف الصحي ومراجعة جاهزيتها.

وأكد تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، ومتابعة تواجد مديري عموم المناطق ومسئولي الطوارئ والمناوبات للتعامل مع الأزمات، ومتابعة تواجد الحملة الميكانيكية على مدار 24 ساعة خلال الطوارئ لكل المناطق.

وأشاد اللواء الوزير عصام سعد محافظ أسيوط بجاهزية جميع الأمكانات المادية والبشرية المدربة التي تمكن من سرعة التفاعل مع الأزمات وحلها فى اسرع وقت ممكن.

فيما أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغني، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن بدء استقبال عملاء مياه الشرب والصرف الصحي بالمقر الجديد لمركز خدمة العملاء والشئون التجارية بمركز أخميم.

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أنه يوجد 11 مركز لخدمة العملاء في جميع مراكز المحافظة تقدم العديد من الخدمات منها خدمة تركيب العداد وخدمة فحص العداد، وخدمة تغير عداد بدل تالف وخدمة إفادة عن توصيلة الصرف الصحي، بالإضافة إلى استقبال جميع الشكاوى الخاصة بالفواتير والعدادات، وأن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بالعاملين بمراكز خدمة العملاء لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في سهولة ويسر.