الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير السياحة يبحث اختيار الشركة الدولية لتنفيذ حملة مصر بالخارج

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

ناقش د. خالد العناني، وزير السياحة والآثار، آلية اختيار الشركة الدولية التي ستتولى تنفيذ الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية والتي ستطلقها الوزارة لمدة ٣ سنوات تبدأ في نهاية العام الحالي وفقاً للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، والتي أعدها التحالف الكندي الإنجليزي وتسلمتها الوزارة في أغسطس الماضي حيث إنه من المقرر أن يتم التقييم والاختيار ما بين أفضل العروض المقدمة فنياً وماليًا.

كما ناقش العنانى مع قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خطة الترويج في عدد من الأسواق السياحية المصدرة لحركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك العمل على فتح أسواق سياحية جديدة.

وتطرق الاجتماع لبحث سبل تعزيز مزيد من التعاون بين الهيئة والإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة في مجال التسويق والترويج السياحي لمصر.

كما وجه الوزير بأن يتم الدعوة لعقد اجتماعات مهنية موسعة خلال الفترة المقبلة مع ممثلي القطاع السياحي الخاص من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة الخمسة وجمعيات المستثمرين السياحيين.

يشار إلى أنه من ضمن خطط وزارة السياحة والآثار للترويج السياحى إمكانية تنظيم قوافل سياحية بعدد من الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر وشراء مساحات إعلانية على مواقع التواصل المختلفة بهذه الأسواق للترويج للمقصد المصري بها، كما أنه تم تشكيل فريق عمل بين الوزارة ممثلة في الهيئة وممثلي القطاع السياحي الخاص لوضع خطة مشتركة للترويج السياحي لمصر فى الأسواق السياحية المختلفة ووضع أولويات كل سوق وفقاً لحجم وأهمية هذه الأسواق بالنسبة للسياحة المصرية.

وتعزيز ما تقدمه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة للترويج السياحي لمصر من خلال الصفحات الخاصة بالوزارة وبالهيئة، التى تقوم بنشر صور وفيديوهات دعائية عن المقاصد السياحية المصرية المتنوعة وابراز المقومات السياحية الجديدة.

استراتيجية الاتحاد المصري للغرف السياحية وزير السياحة والآثار حركة السياحة القطاع السياحي وزارة السياحة والآثار خالد العناني وزير السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي

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حديقة الأسماك

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