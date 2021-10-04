الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«حرب أكتوبر فى الدراما والموسيقى والأدب» أمسية بـ«الأعلى للثقافة» الأربعاء

أمسية ثقافية بمناسبة
أمسية ثقافية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر بـ"الأعلى للثقافة"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، أمسية ثقافية بعنوان "أكتوبر في الدراما والموسيقى والأدب"، وذلك بمناسبة إحياء أعياد انتصارات أكتوبر المجيدة، فى تمام السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، عبر تطبيق زووم.

وتلقى الأمسية الضوء على تعبير الدراما والموسيقى والأدب عن مشاعر النصر وبطولات حرب أكتوبر؛ وذلك من خلال مداخلات لعدد من كبار الفنانين والنقاد والموسيقيين والأدباء ؛ من بينهم: "الموسيقار حسن شرارة، الملحن حلمي بكر ، الفنان سمير صبري، الأديب سمير الفيل، الأديب سيد نجم، الناقد طارق الشناوي، المخرج على عبد الخالق، المخرج محمد فاضل، الفنانة والإعلامية نجوى إبراهيم، الأديب يوسف القعيد.

وتحتفل مصر كل عام فى العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973" وهى الحرب التى انتصر فيها الجيش المصرى على العدو الإسرائيلى، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات، حيث وحقق الجيش المصرى، الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى استطاع تحطيم المستحيل.

وقام الجيش المصرى فى العاشر من رمضان الساعة الثانية ظهرا، بعبور خط القناة، لتبدأ موجات من الجيش المصرى تعبر تدريجيا، وذلك فى منظومة عمل تم إعدادها بشكل متقن للغاية، فاجأت الجميع حينها، حيث أنه فى تمام الساعة الثانية ظهرا 1973 نفذت أكثر من 200 طائرة حربية مصرية ضربة جوية على الأهداف الإسرائيلية بالضفة الشرقية للقناة، وعبرت الطائرات على ارتفاعات منخفضة للغاية لتفادي الرادارات الإسرائيلية، واستهدفت الطائرات المطارات ومراكز القيادة ومحطات الرادار والإعاقة الإلكترونية وبطاريات الدفاع الجوي وتجمعات الأفراد والمدرعات والدبابات والمدفعية والنقاط الحصينة في خط بارليف ومصاف البترول ومخازن الذخيرة.

ذكرى انتصار 6 أكتوبر المجلس الأعلى للثقافة نجوى ابراهيم يوسف القعيد طارق الشناوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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