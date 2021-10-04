الأموال العامة تضبط موظفة متلبسة برشوة فى بورسعيد

تمكنت إدارة الأمول العامة بقطاع القناة وسيناء من ضبط موظفة تدعي «و ا» وتعمل بإدارة المساحة بمحافظة بورسعيد، متلبسة برشوة.

وتلقت الإدارة عدة بلاغات من المواطنين بقيام الموظفة المذكورة بطلب مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء وتسهيل الإجراءات، مستخدمة وظيفتها الحكومية والسلطات التي تمتلكها في إجبار المتعاملين علي الرشوة، وتحصيل مبالغ مالية غير مشروعة.

قامت حملة من الإدارة اليوم الأحد بالذهاب إلي مقر مديرية المساحة بعد إعداد خطة لضبطها متلبسة وتم الحصول علي إذن من النيابة العامة بالتسجيل الصوتي والمرئي، وتمكنت من ضبط المتهمة أثناء تلقيها رشوة من أحد المواطنين، وكذلك تم العثور علي أموال أخري بحوزتها حصلت عليها غير طريق الرشوة.

وكانت الأموال العامة قد سجلت مسبقاً أرقام المبلغ المالي الذي تم دفعه علي سبيل الرشوة، وعُثر عليه بحوزة المتهمة، وتم علي الفور ضبطها من مقر عملها وبحوزتها المبالغ المالية.

تم تحرير المحضر الخاص بالواقعة، وجاري عرض المتهمة على النيابة العامة لتتولى بدورها التحقيق في القضية.