الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ضبط مصنع مواد كيماوية دون ترخيص بالقليوبية يوبية

تنر غسيل فاسد
تنر غسيل فاسد

شكّل علاء الدين مرتضى، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية المركزية لشؤون الرقابة بديوان عام وزارة التموين حملة رقابية تموينية، برئاسة مفتش التموين محمد عبد الرحمن، مأمور الضبط القضائي وعضوية مفتش التموين حمدي شعبان وجمال محمد حسن، مفتش تموين وقيادة السائق سامح أحمد للمرور على المواد البترولية والتأكد من عدم التلاعب والغش التجاري ومواجهة أي مخالفات والضرب بيد من حديد لمنع جميع وسائل الغش التجاري وتحرير محاضر بالمخالفات.

واستهدفت الحملة الرقابية التموينية والمشكلة من إدارة المواد البترولية برئاسة محمد عبد الرحمن أحد المصانع المواد الكيماوية في القليوبية حيث تمكنت من ضبط 75 طن تنر وبويات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال ضبط سيارتين  محملتين بأحد مشتقات المواد البترولية المنتهية الصلاحية لمرورها عن طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية طنان بمحافظة القليوبية والتي يتم استلامها من أحد مصانع التوريدات الكيماوية.

على الفور، تم تحرير محضر رقم 2750 جنح أمن دولة طوارئ ضد المصنع والتحفظ علي الكميات لإعدامها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس الحملة الرقابية على المواد البترولية، لـ"الدستور" أن مصنع التوريدات الكيماوية ارتكب عدة مخالفات وهى إدارة وتشغيل المصنع بغير ترخيص من الجهات المختصة وهى هيئة الرقابة الصناعية وعدم استخراج سجل صناعي وعدم وجود فواتير ضريبية للخامات الموجودة وعدم تسجيل اسم والعلامة  التجارية.

وزارة التموين محافظة القليوبية بدون ترخيص مخالفات مصانع منتهية الصلاحية محمد عبد الرحمن المواد البترولية وزارة التموين والتجارة الداخلية الإجراءات القانونية الغش التجاري غير مطابقة للمواصفات تحرير محضر

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

الصحة: 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

تفاصيل حديث كيروش مع قفشة وشريف بعد استبعادهما من المنتخب

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

أول رد من «الوحدة الإماراتى» على التعاقد مع موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال