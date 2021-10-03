ضبط مصنع مواد كيماوية دون ترخيص بالقليوبية يوبية

شكّل علاء الدين مرتضى، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية المركزية لشؤون الرقابة بديوان عام وزارة التموين حملة رقابية تموينية، برئاسة مفتش التموين محمد عبد الرحمن، مأمور الضبط القضائي وعضوية مفتش التموين حمدي شعبان وجمال محمد حسن، مفتش تموين وقيادة السائق سامح أحمد للمرور على المواد البترولية والتأكد من عدم التلاعب والغش التجاري ومواجهة أي مخالفات والضرب بيد من حديد لمنع جميع وسائل الغش التجاري وتحرير محاضر بالمخالفات.

واستهدفت الحملة الرقابية التموينية والمشكلة من إدارة المواد البترولية برئاسة محمد عبد الرحمن أحد المصانع المواد الكيماوية في القليوبية حيث تمكنت من ضبط 75 طن تنر وبويات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية من خلال ضبط سيارتين محملتين بأحد مشتقات المواد البترولية المنتهية الصلاحية لمرورها عن طريق مصر إسكندرية الزراعي بقرية طنان بمحافظة القليوبية والتي يتم استلامها من أحد مصانع التوريدات الكيماوية.

على الفور، تم تحرير محضر رقم 2750 جنح أمن دولة طوارئ ضد المصنع والتحفظ علي الكميات لإعدامها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها.

وأكد رئيس الحملة الرقابية على المواد البترولية، لـ"الدستور" أن مصنع التوريدات الكيماوية ارتكب عدة مخالفات وهى إدارة وتشغيل المصنع بغير ترخيص من الجهات المختصة وهى هيئة الرقابة الصناعية وعدم استخراج سجل صناعي وعدم وجود فواتير ضريبية للخامات الموجودة وعدم تسجيل اسم والعلامة التجارية.