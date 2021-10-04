«قصائد النور».. معرض تشكيلي لـ«ثريا حامد» بمتحف الفن الإسلامى الأحد

يقام معرض الفنانة الدكتورة ثريا حامد الأستاذ المساعد بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان؛ بعنوان "قصائد النور"، وذلك بمتحف الفن الإسلامي، فى تمام الساعة 12 ظهر يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر، ويستمر يوميًا من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً و حتى 30 أكتوبر الجاري.

شاركت الفنانة الدكتورة ثريا حامد في العديد من المعارض الخاصة؛ أبرزها: "تجريد بالإسكندرية 2005، من ذاكرة التاريخ بقاعة المكتبة الموسيقية بدار الاوبرا يوليو 2010، مشاعر مرتبكة بقاعة الشهيد أحمد بسيونى بكلية التربية الفنية 2011، نقطة تحول بقاعة الشهيد أحمد بسيونى بكلية التربية الفنية أبريل 2012، حوار الألوان بقاعة أحمد صبرى بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك أبريل 2015 ، ما كان بقاعة أدم حنين بمركز الهناجر للفنون 2017، جزء مختلف بقاعة أجيال 1 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندرية يناير 2018".

فى الوقت نفسه، شاركت فى العديد من المعارض الجماعية المحلية؛ أبرزها: "معرض الطلائع بجمعية محبى الفنون الجميلة، معرض جامعة حلوان الخاص بضحايا الزلزال 1992، صالون الشباب الرابع 1992 ، الخامس 1993 ، التاسع 1997، معرض اعضاء هيئة التدريس بالكلية 1995، معرض بعنوان " أفريقيا فى عيون الفنانين" بأكاديمية الفنون بالهرم أبريل 2019، المعرض العام للفنون التشكيلية الدورة ( 41 ) فبراير 2020 ،معرض بعنوان ( على ظلالها ) بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمرأة بقاعة ( أجيال 1 ، 2 ) بمركز محمود سعيد للمتاحف بالأسكندرية مارس 2020".

وعن الموسوعات المحلية و العالمية المدرج فيها اسم الفنان؛ أبرزها موسوعة صالون الشباب الجزء الأول إعداد الدكتور صبحي الشارونى 1994 إصدار قطاع الفنون التشكيلية، موسوعة صالون الشباب الجزء الثاني إعداد الناقد محمد حمزة 2002 إصدار قطاع الفنون التشكيلية.

أقامت ثريا حامد العديد من الورش الفنية لتعليم الفنون، الأعمال الفنية الهامة فى حياة الفنان، مجموعة أعمال تجريدية تجمع بين الشكلين العضوى والهندسى المجردين، المؤثرات التى انعكست على الفنان فكريًا و فنيًا، الطبيعة بما تحتويه من أشكال عضوية، ونظم هندسية وبنائية تتكامل مع بعضها بشكل منسق ومتناسب وتتكامل مع بعضها لتحقق وحدة الكون.