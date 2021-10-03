الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بـ12 خطوة.. التضامن تحدد إجراءات استخراج بطاقة خدمات متكاملة

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية، والتي تم إطلاقها، موضحة أنه لن يتم استبعاد أي نوع إعاقة.

خطوات إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة

-الدخول على موقع وزارة الصحة لتدوين البيانات حتى يتم نوع الإعاقة والإعلان عن ميعاد الكشف.

-تحديد كافة الأوراق والفحوصات والتحاليل الطبية المطلوبة

-رفع صورة شخصية.
-أصل بطاقة الرقم القومي.
-بعد 10 أيام يتم الاستعلام على موقع وزارة الصحة.

-فى حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ويتم الآتي:-

- رفع الصورة الشخصية. 
-رفع صورة بطاقة الرقم القومي. 
-للأطفال إضافة صورة شهادة الميلاد.

-3 صور شخصية مقاس4×6 تكون خلفيتها بيضاء.
-صورة بطاقة الرقم القومي.

-التقديم فى مكتب التأهيل حتى يتم الكشف الوظيفي

-بعد 10 أيام يتم الاستعلام وفى حالة القبول يتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك العديد من المميزات لبطاقات الخدمات المتكاملة كالتالى:
- الدمج فى المدارس والجامعات والمعاهد.
- الجمع بين معاشين.
- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.
- الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على السيارات.
- الحصول على سكن حكومى مناسب.
- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.
- مجانية الدخول فى كل المناطق الأثرية

ووافق مجلس الوزراء، على فتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة ـ بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

وزيرة التضامن الاجتماعي ذوي الإعاقة وزيرة التضامن الرسوم الجمركية التضامن الاجتماعي الرقم القومى وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي الجمع بين معاشين المدارس والجامعات بطاقة الخدمات المتكاملة

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حديقة الأسماك

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