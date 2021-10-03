طالبان.. وحقوق الإنسان



في الأسبوع الماضي خرجت مظاهرات في العاصمة الأفغانيه كابول، مجموعة من الخيام السوداء (أغلب الظن أنهن سيدات ناشطات منتقبات) خرجن ينددن بالقمع ضد النساء الطاغي علي البلاد منذ استيلاء حركه طالبان المتشددة علي السلطة.

طالبت المحتجات بالحفاظ على مكتسبات المرأة الأفغانية وحقها بالعمل والتعليم والتعبير عن الرأي.. إلا أن عناصر طالبان فرقوها بالرصاص الحي والهراوات والسياط بمحيط القصر الرئاسي في كابول.

قابلت حكومة طالبان بعدها بيومين تلك المظاهرات بعقد محاضرة لعدد من النساء المواليات لها ظهرن مغطيات الوجه بالكامل وحتى أصابع اليدين لوعظ النساء الأفغانيات للالتزام بتعاليم الدين (الأفغاني بالطبع) ووعدت أنها ستسمح للنساء بإرتياد الجامعات والتعلم بشرط احترام "اللباس الشرعي" دون أن تحدد ماهيته، كما أكدت أن الحصص ستكون مفصولة بين النساء والرجال مانعة أي اختلاط بين الجنسين.

كما أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث بإسم الحركة قبل أكثر من أسبوع أنه سيُسمح قريبًا للفتيات بالعودة إلى مقاعد الدراسة إلا أنه لم يحدد موعدًا لتلك العودة، وحتي تاريخ كتابه السطور لم تفي طالبان بوعدها ولازالت الطالبات والمعلمات رهن منازلهن والمدارس مغلقة في وجوههن على الرغم من مرور حوالي أسبوعين على فتحها للذكور فقط من طلاب ومعلمين.

لم يكتفي قهر النساء علي مجال التعليم أو إرتداء الخيام السوداء بدلًا من الزي الأفغاني المزركش بألوان رائعة.. بل عمدت طالبان إلى الطلب من بعض الموظفات في المؤسسات العامة البقاء في منازلهن وقد أثارت تلك الخطوات قلق ملايين الأفغانيات فضلا عن تنديد المنظمات الحقوقية الدولية بضياع حقوقهن الإنسانية.

لم يقتصر إنتهاك حقوق الإنسان علي المرأة فقط، فقد تم التنبيه علي كافة محلات قص الشعر بعدم تهذيب لحيه الرجال وقررت الحكومة توقيع عقوبات صارمة علي من يفعل ذلك.

العالم بأسره يستنكر ما يحدث من حكومة تدعي أنها تطبق مبادئ الشريعة الإسلامية وبالطبع يتشككون فيما نقوله أن الإسلام أنصف المرأة وحافظ علي حقوقها ويزداد الطين بله حينما خرج علينا المتحدث الرسمي لطالبان علي قناة الجزيرة القطرية يستجدي العالم الغربي ومندوب الإتحاد الأوروبي ألا يعلق المعونات مع الدولة الأفغانية وأن يمنحه مهلة ٥ سنوات كي يقنع المجاهدين الأفغان الأشاوس بحقوق المرأة (في إعتراف سافر منه بإنتهاكات بلاده لحقوق الإنسان).

المأساة هنا أن عدة آلاف من المتأسلمين الراديكاليين المتشددين لفرض عقائدهم بالعنف "طالبان وداعش".. وغيرهم يسيئون لما يزيد عن مليار مسلم حول العالم ويشوهون دين الرحمة والتسامح والمساواة

أيها الدين الإسلامي العظيم.. كم من الجرائم ترتكب بإسمك