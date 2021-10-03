طرق التقديم لاستخراج بطاقة ذوي الإعاقة

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية وتم إطلاقها اليوم، متوقع أن يتقدم إليها من 3 إلى 4 ملايين من ذوي الإعاقة.

يمكن للشخص استخراج بطاقة إثبات الإعاقة عن طريق الخطوات التالية:

١- تسجيل بيانات الشخص في مكتب التأهيل الاجتماعي التابع لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزارة التضامن الاجتماعي ويقدم إثبات الشخصية.

٢- يطبق مكتب التأهيل الاجتماعي أداة التقييم الوظيفي ودرجة الصعوبة الوظيفة.

3- يبدأ مكتب التأهيل الاجتماعي بتحديد درجات الإعاقة، وفقًا للمستويات الثلاثة الواردة بالمادة رقم 3 من اللائحة التنفيذية، في حالة إثبات الإعاقة لدى الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- يقدم مكتب التأهيل الاجتماعى كافة الخدمات للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن يقوم بملء نموذج استمارة الخدمات الشاملة، من أجل الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

أنواع الإعاقات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

تشمل المرحلة الثانية من التقديم في بطاقة الخدمات المتكاملة، عدة إعاقات منها:

أولا: الإعاقات الحركية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

شلل الأطفال بجميع أنواعه في أي طرف.

الشلل الأيرابي وقصر أي طرف من الأطراف عن الطرف الآخر بمعدل 5 سم.

البتر في إحدى أصابع السبابة أو الإبهام.

ثانيا الإعاقات البصرية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

تشمل حالات ضعف الإبصار في العينين من 6 إلى 60 حتى على 36 بالنظارة.

ثالثا: الإعاقات السمعية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

تشمل حالات ضعف السمع من 50 لـ 70 ديسبل.

رابعا: الإعاقات الذهنية وبطاقة الخدمات المتكاملة:

وهى الحالات التي سيكون بها نسبة الذكاء من 35 إلى 69%، وأمراض الدم «الهيموفليا».

رابط استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

مكتب التأهيل:

كتابة رقم تليفون المنزل للشخص ذي الإعاقة إن توفر. وتتم كتابة رقم المحمول.

واختيار هل يوجد وصى على المتقدم أم لا.

ثم تقوم بملء خانة عدد الأفراد المعاقين بالأسرة.

تحديد خ استلام بطاقة الخدمات المتكاملة والتى تتيح لك الوزارة باستلام البطاقة من أحد مكاتب البريد أو استلامها من المنزل.

المستندات المطلوبة لرفعها على موقع وزارة التضامن الاجتماعى للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة:

1- صورة شخصية

2- صورة البطاقة أو شهادة الميلاد

3- صورة التقرير الطبى

موعد فتح المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات المتكاملة

1- سجل طلبك من خلال البوابة الإلكترونية، وتأكد من تسجيل البيانات بدقة، لأنها مسؤولية قانونية وسيتوقف عليها قبول طلبك، أو رفضه. تأكد من أن الملفات المرفقة واضحة ومرفقة بشكل سليم.

2- بعد ملء بياناتك الشخصية، يجب ملء استمارة البيانات الأساسية، وتأكد من الإجابة بمنتهى الدقة.

3- بعد التسجيل سيظهر رقم الطلب الخاص بك- رجاء احتفظ به.

4- قم بالاستعلام عن الطلب من خلال أيقونة الاستعلام عن الطلبات بالبوابة الإلكترونية.

5- في حال قبول الطلب قم بحجز موعد من خلال أيقونة الحجز بالبوابة وبعدها توجه لمكتب التأهيل الذي قمت باختياره في الموعد المحدد ومعك كل الأوراق والمرفقات ليتم تسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

6- بناء على الخطوات والبيانات التي تم استيفاؤها، سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.