إصابة سائق قطار بأسوان إثر إلقاء حجارة عليه من مجهولين (صور)

أصيب قائد قطار 738 ركاب إدفو بالجرار 3941، مساء اليوم الأحد، إثر إلقاء الحجارة من مجهولين بين محطة دراو ومحطة بلانة بمحافظة أسوان، وعلى الفور تم إجراء الإسعافات الأولية له بواسطة مساعده في القطار.

قائد قطار الركاب المصاب

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد إصابة قائد قطار ركاب ادفو بلجرار 3941، ويدعى "محمود محمد هميمي"، أثر إلقاء الحجارة من مجهولين بين محطة دراو ومحطة بلانة، حيث إنه أصيب بجرح قطعي في صدره، وتمت الإسعافات الأولية له من قبل مساعده أحمد الطيب، ورغم ذلك رفض تعطيل القطار حرصًا على سلامة الركاب وعدم تأخير القطار.

قائد قطار الركاب المصاب

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلي مكان الواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.