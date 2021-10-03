الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتابع أعمال القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة

قافلة طبية مجانية
قافلة طبية مجانية بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، اعمال القافلة الطبية  الشاملة لجامعة القاهرة بمحافظة مطروح لمدن  مرسي مطروح والسلوم وبراني موجهًا بتذليل كافة العقبات وتيسير الاجراءات وأعمال القافلة لتحقيق أقصى استفادة لأهالي في المناطق المستهدفة، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر.

 القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة

وقامت القافلة الطبية الشاملة في يومها الأول بمستشفى مطروح العام وبمدينة براني  بإجراء جراحة لـ16 حالة، وكشف عظام  لـ164 حالة، وكشف أورام لـ15 حالة، ونساء وتوليد لـ4 حالات، وكشف باطنة لـ10 حالات، وتم عمل اللازم من فحوصات داخل المستشفيات وصرف الأدوية اللازمة لمعظم الحالات التى تم الكشف عليها مجانًا.

 القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة

وتضم القافلة نخبة من التخصصات المختلفة لكوادر متميزة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلى كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، كما تقدم القافلة خدماتها الطبية مجانًا في مختلف التخصصات منها: الكشف الطبي، وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الرعاية الطبية في تخصصات الأورام، وتوفير عيادة أسنان متنقلة، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، بالإضافة إلى عقد مجموعة من الندوات لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات مطروح في مختلف التخصصات الطبية والعناية المركزة والسريرية.

 القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة



وتقدم القافلة خدماتها في المجال البيطري من خلال الكشف وإجراء العمليات الجراحية وصرف العلاج بالمجان، والتوعية بطرق تحسين الثروة الحيوانية وتوعية الأطباء البيطريين بأحدث المستجدات في مجالهم، بالإضافة إلى التوعية في المجال الزراعي بنوعية المحاصيل المناسبة لكل منطقة، وكيفية الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة، وتقديم نماذج إرشادية حول طرق الاستخدام الأمثل للمياه والاستفادة منها في الري.

القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة
القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة
القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة
القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة
القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة
القافلة الطبية الشاملة لجامعة القاهرة
محافظ مطروح الرعاية الطبية لرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة حياة كريمة مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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