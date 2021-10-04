الإثنين 04 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس شخص اعتدى على بائعة خضار في السويس (فيديو)

رجل يعتدي على سيدة
رجل يعتدي على سيدة في السويس

انتشر مقطع فيديو، تداوله مستخدمو موقع فيس بوك، يظهر خلاله اعتداء رجل على سيدة بعصا، ليمنعها من بيع الخضروات أمام محله.

وأوضحت التعليق المنشورة على مقطع الفيديو أن الواقعة  حدثت منذ ثلاثة أشهر، ووقعت بمنطقة زرب وأن الرجل الذي اعتدى على السيدة يعمل موجهًا بالتربية والتعليم وصاحب إحدى المخابز بالشارع.

وأشارت التعليقات إلى أن الواقعة حققت فيها النيابة العامة وإحالتها لمحكمة الجنح والتي حددت لها جلسة  بتاريخ  2 أكتوبر وصدر الحكم بحبس المتهم 72 ساعة.

وكشف علي رضوان محامي السيدة "س .أ" بائعة الخضروات التي ظهرت بمقطع الفيديو، أن المتهم اعتدى على موكلته  بتاريخ 15 يوليو الماضي، لمنعها من الجلوس وبيع الخضار و"الفجل والجرجير"، موضحًا أن المتهم وشهرته " ط. ا" موجه وكبير تربويين بالتربية والتعليم ويملك المخبز الذي كانت تجلس بجواره السيدة المعتدى عليها.

وذكر محامي السيدة أن نيابة السويس تولت التحقيق في الحادثة وأخلت سبيل المتهم نظرًا لأن الواقعة جنحة، وإحالة الواقعة لمحكمة الجنح وجرى تحديد جلسة لها بتاريخ أمس وقضت المحكمة بحبس المتهم 72 ساعة وهو حكم أول درجة.

وأضاف المحامي أنه التقى لموكلته المجني عليها للمرة الأولى أمام قاعة المحكمة، وطلبت منه حضور الجلسة معها، وانها ليست على دراية باي من اجراءات التقاضي أو المحكمة، وانه استمع لتفاصيل القضية منها وحضر الجلسة معها.

وعرض المحامي خلال مرافعته  الضرر الذي وقع على السيدة، وطالب بتعويضها مبدئيا بتعويض قيمته 10000 جنيه، نظير ما تعرضت له من اعتداء، وطالب بالتأجيل، كما استمعت المحكمة لدفاع المتهم.

وكشف أن السيدة لم تحضر معها الفيديو المتداول سواء على هاتف محمول، أو وحدة تخزين، وتوقع أنها إن أحضرت الفيديو الذي يوثق الواقعة وعرضته على هيئة المحكمة لكانت هيئة المحكمة أصدرت حكم بمدة حبس أطول على المتهم، إذ يوضح مدى الاعتداء عليها وقسوة المعتدي مستخدمًا عصًا.

السويس اعتداء سيدة حبس جنح

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وائل لطفي

حديقة الأسماك

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