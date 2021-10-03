الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التموين تحدد فئات إضافة المواليد الجدد على موقع «دعم مصر»

ماكينة الصرف السلع
ماكينة الصرف السلع

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقات من عامين فأكثر للأُسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الضمان الاجتماعي وبرنامج كرامة وتكافل والمرأة المعيلة والقصر للأولاد ومحدودي الدخل ممن لا يزيد راتبه على 2400 جنيه والمعاشات 1500 جنيه والعمالة الموسمية والمؤقتة وعمال التراحيل والعمال الزراعيين والفلاحين من خلال بحث اجتماعي يؤكد بأن دخله لن يزيد عن 2400 جنيه شهريًا.

إضافة المواليد الجدد على البطاقات 

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية  تلك المحددات التي تقوم باستهدافها بإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية من خلال موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية  وهذه الفئات من الأُسر الأولى بالرعاية الاجتماعية والتي تقوم بتفعيل خدمة إضافة المواليد الجدد بواقع اضافة  طفلين بجانب الزوج والزوجة لتصبح عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد تحصل على قيمة كل فرد كمتوسط 50 جنيه وأربعة أفراد بقيمة 200 جنيه يحصل في مقابلها رب الأسرة وصاحب البطاقة التموينية سلع تموينية ضمن منظومة التموين الجديدة البالغة نحو 28 سلعة يختار السلع التي تناسبه وفقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية، بواقع كل فرد يحصل على اثنين كيلو سكر واثنين كيلو أرز وزجاجة زيت حتى يتم توزيع هذه السلع بعدالة على  المواطنين ولا يتم الضغط على سلع بعينها و يتم الإقبال عليها من جانب أصحاب البطاقات التموينية وتحدث ارتباكًا في نقصها.

استهداف محدودي الدخل في إضافة المواليد

وتستقبل مكاتب التموين والإدارات التموينية المختلفة طلبات إضافة المواليد الجدد على البطاقات للأسر التي تم استهدافها من محدودي  الدخل وممن لا يزيد دخله عن 2400 جنيه ليتم تسجيل هذه الطلبات على موقع “دعم مصر” ويتم مراجعتها من خلال الجهات الرقابية الأخرى التأكد من أن البيانات صحيحة وسليمة ويتم خلال الشهر التالي في الصرف.

حيث شهد موقعي “دعم مصر” و “بوابة مصر الرقمية” إقبالًا كبيرًا مما ضغط على الموقع بسبب تسجيل كل من يستحق ومن لا يستحق وهذا لم يكن هو المستهدف في إضافة المواليد والتي تقتصر على فئات محددة وهي الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

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التموين تحدد فئات إضافة المواليد الجدد على موقع «دعم مصر»

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