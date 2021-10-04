«أعطني دقيقة فقط».. جُمل لا تتلفظ بها ابدًا في مكان عملك

يقع الكثير من الناس في العديد من الأخطاء عند ذهابهم العمل لأول مرة وخاصة عند الحديث مع الزملاء، وبالنسبة للكثيرين مكان عملنا هو المكان الذي نقضي فيه غالبية وقتنا لذلك لا يجب التخلي عن حذرك وتنسى آداب العمل في المكتب التى سنتحدث عنها، في التقرير التالي حسب موقع “businessinsider”.

- نفعل ذلك دائمًا بهذه الطريقة:

لا يمكن أن يحدث التقدم ببساطة إذا لم يكن الناس مستعدين على الأقل لفكرة تغيير الأشياء تذكر دائمًا لمجرد أن شركتك قامت بالأشياء بطريقة ما في الماضي لا يعني ذلك أنها أفضل طريقة.

-سيستغرق هذا دقيقة فقط:

هذا ليس صحيحًا أبدًا ولكن قول "سيستغرق هذا بضع دقائق فقط" أفضل بكثير، حتى تعطي نفسك مساحة من الوقت.

-تبدو مختلفًا عما تبدو عليه عبر الهاتف:

لا تبدأ محادثة بالإيحاء بأنك متفاجئ أو محبط أو متحير من حقيقة أن الشخص لم يلبي توقعاتك المسبقة.

-من الذي يجب أن أقابله ومن يجب أن أتجنبه هنا:

إن سؤالًا كهذا يطلب في الأساس من زملاء العمل أن يثرثروا فهذا قاتل مهني خذ وقتًا للالتقاء والمشاركة في محادثة قصيرة مع كل شخص في محيط عملك وأحكم بنفسك.

-لا شكرًا أحضرت غدائي اليوم:

رفض فرصة الحصول على الغذاء والترابط مع زملاء العمل الجدد هو مأزق لانك يجب ان تتعرف عليهم أكثر خارج محيط العمل.

-أنا أمر بوقت عصيب بعض الشيء:

يجب تجنب ذكر المحن الشخصية عندما تقابل زميلًا أو رئيسًا جديدًا لأول مرة قد يعطي زملائك في العمل ورئيسك سببًا للشك في تركيزك وقدرتك أو ينظر إليك كمشتكي.

-رئيسي القديم كان جاهل:

ربما كان رئيسك السابق غبيًا لكن نادرًا ما يتم الترحيب بالشكاوى والمقارنات السلبية.

هذا ليس عملي:

عندما يطلب منك المدير أن تفعل شيئًا إما أقل من منصبك أو ببساطة لا يتعلق بما تفعله على الإطلاق يجب عليك فعله، لكن عندما تقول "إنها ليست وظيفتي" ، فأنت تطلق على نفسك أنك لست لاعبًا في الفريق.

هذا ليس عدل:

قول هذا ليس سلوكًا احترافيًا في مكان العمل ويجعلك تبدو غير ناضج إذا كنت تحصل على عمل أكثر من نظرائك ، فكر في الأمر كفرصة لتمييز نفسك، وحاول معالجة الأمور بلباقة والجلوس وجهًا لوجه مع رئيسك في العمل.

سأحاول:

إن قول "سأحاول" هو في الأساس نفس قول "لا يمكنني فعل ذلك" سواء أكنت تواجه قيودًا زمنية أو عوائق أخرى ، فإن قول هذا يعنى أنك تلمح إلى أنه قد تم تكليفك بمهمة غير قابلة للتحقيق ولكنك ستقبلها على أي حال.

تبدو متعبًا اليوم هل أنت بخير:

لا تعلق على مظهر زميل لك في العمل قد تشعر أنك مجرد ودود ومهتم، لكن ما يسمعه الشخص الآخر هو حكم.