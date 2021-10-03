تجديد حبس سائق متهم بالتحرش بالفتيات والسيدات فى بدر

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الشروق وبدر، اليوم، تجديد حبس سائق “توك توك” لمدة 15 يوما على ذمة تحقيقات اتهامه بالتحرش بالفتيات في مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة وتفريغ الكاميرات الخاصة بالواقعة.

التحريات الأولية

وكشفت التحريات الأولية، عن أن المتهم “أمير.م” 23 سنة يعمل سائق توك توك يقوم بالتحرش بالفتيات أثناء استقلالهن معه؛ لتوصيلهن في نطاق مدينة بدر بمحافظة القاهرة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة بدر من فتاة تتهم سائقا بالتحرش بها، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهم وضبطه، وتم اقتياده لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.