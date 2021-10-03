خط ساخن لاستقبال تظلمات ذوى الإعاقة وتوصيل بطاقة الخدمات

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:-

القباج: توصيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمنازل.. «عشان محدش يقول مضطهدنى»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنها ستصل حتى المنازل، من خلال التعامل مع شركة متخصصة في ذلك، وجارٍ التعامل مع شركتين آخريين، معللة: «علشان مفيش حد يقول الموظف مضطهدني».

وزيرة الصحة: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، فى مرحلتها الأولى، من خلال التنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة.

وزيرة التضامن: لن نستبعد أى نوع إعاقة من بطاقة الخدمات المتكاملة



قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية، والتي تم إطلاقها اليوم الأحد، موضحة أنه لن يتم استبعاد أي نوع إعاقة

«التضامن» تخصص خطًا ساخنًا لاستقبال تظلمات ذوي الإعاقة

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزيرتان بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون لأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي.

«رموه في الزبالة».. إنقاذ مشرد بلا مأوى ونقله إلى دور رعاية

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن حالة شخص موجود بالقمامة.