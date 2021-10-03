الإثنين 04 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خط ساخن لاستقبال تظلمات ذوى الإعاقة وتوصيل بطاقة الخدمات

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها فى التقرير التالي:-

القباج: توصيل بطاقة الخدمات المتكاملة للمنازل.. «عشان محدش يقول مضطهدنى»

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم الانتهاء من مرحلة الإعداد لاستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، مشيرة إلى أنها ستصل حتى المنازل، من خلال التعامل مع شركة متخصصة في ذلك، وجارٍ التعامل مع شركتين آخريين، معللة: «علشان مفيش حد يقول الموظف مضطهدني».

 

وزيرة الصحة: استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه تم استخراج 800 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، فى مرحلتها الأولى، من خلال التنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة.

وزيرة التضامن: لن نستبعد أى نوع إعاقة من بطاقة الخدمات المتكاملة


قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه سيتم استقبال كافة الطلبات المقدمة لذوي الإعاقة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، على أن يتم تحديد المقبولين خلال المرحلة الثانية، والتي تم إطلاقها اليوم الأحد، موضحة أنه لن يتم استبعاد أي نوع إعاقة

 «التضامن» تخصص خطًا ساخنًا لاستقبال تظلمات ذوي الإعاقة

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدته الوزيرتان بمقر وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون لأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتور محمد ضاحي رئيس هيئة التأمين الصحي. 
 «رموه في الزبالة».. إنقاذ مشرد بلا مأوى ونقله إلى دور رعاية

أعلنت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن حالة شخص موجود بالقمامة.

وزيرة التضامن ذوي الإعاقة القوات المسلحة الدكتورة نيفين القباج وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة هالة زايد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حديقة الأسماك

الأكثر قراءة

استعلم الآن| لينك نتيجة تنسيق الثانوية الازهرية 2021 الدور الأول والثاني "بوابة الحكومة"

«صاحب الرسوم الساخرة من النبى».. مصرع السويدى لارش فيلكس فى حادث سيارة

الصحة: 768 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

تفاصيل حديث كيروش مع قفشة وشريف بعد استبعادهما من المنتخب

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 لنظامي 3 و5 سنوات للاستعلام المباشر

أول رد من «الوحدة الإماراتى» على التعاقد مع موسيمانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

«غاندى».. لا أجرؤ على مخاطبة الفقراء وأنا أعيش حياة الأثرياء

علي سعدة

طالبان.. وحقوق الإنسان

مؤمن المحمدي

فش غل

د.أحمد الخميسى

اللغة والحب هذه الأيام

محمد مرعي

تجفيف منابع تمويل الإرهاب

أحمد المريخي

حصة حرة مع انتصار أكتوبر العظيم

ماجد حبته

صوت داعش.. وأصوات الإخوان

حسين دعسة

قرار التقسيم 181 لعام 1947 والقرار 377.. أساس قانونى لحل القضية الفلسطينية؟!

صور

المنتخب يتدرب مرتين في اليوم الثاني بمعسكر برج العرب

مراحل تصنيع اللقاح فى مصنع فاكسيرا

التطعيم ضد كورونا فى مركز شباب روض الفرج

محطة تل أبيب

المزيد

القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى البحرين يبحث مجالات التعاون الشبابي والتعليم العالي

أمريكا تسعى لإعادة فتح قنصليتها فى القدس خلال أسابيع

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وسط حماية من شرطة الاحتلال