حصاد القوى العاملة اليوم: مساعدة المصريين بالرياض ودبي في الحصول على مستحقاتهم

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، الأحد، العديد من الأحداث المهمة، حيث أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة السعودية الرياض في الحصول على مستحقات المواطنة المصرية "نورا.أ.ح.ح"، وبلغت 123 ألفا و469 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 517 ألفا و335 جنيهًا مصريًا تقريبًا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنة "نورا.أ.ح.ح" والتي تعمل يعمل بإحدى المراكز الطبية بالرياض، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

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وأعلن وزير القوى العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في حصول مستحقات ورثة عامل مصري، وقدرها 850 ألف جنيه مصري تقريبًا.

أوضح المستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن الوزير كلف المكتب بمساعدة ورثة المرحوم "ع.م.ع" في الحصول على تعويض، حيث كان يعمل بشركة مقاولات وتوفي في حادث أثناء العمل، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

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في حين أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية، بتعيين 1770 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 46 من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل، والذين بلغوا 5907 شاباً، كما تم توفير 325 فرصة عمل، وذلك خلال شهر أغسطس الماضي.

وقال وزير القوى العاملة إن مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية قامت باستخراج 1848 ترخيص مزاولة الحرفة، وشهادات قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين، كما قامت بتخريج 19 متدرجا في مجال التدرج المهني، وإلحاق 17 بمنشآت القطاع الخاص.

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وقال ياسر عيد، وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية، إن المديرية قامت خلال أغسطس الماضي، في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 540 منشآت (دوري - حملات)، وإعادة التفتيش على 225 منشأة أخرى، وأسفر عن تحرير 44 محضراً، وتلقي 11 شكوى من خلال بوابة الشكاوي الإلكترونية، تم بحث شكوى منها، وتبقت 10 شكوى ما زالت تحت البحث، فضلاً عن بحث 75 شكوى أخرى قدمت ورقياً.

أشار مدير المديرية إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، قامت المديرية بصرف منحة مولود بـ 2000 جنيه، ومنحة زواج بمبلغ 3000 جنيه، فضلاً عن صرف 5600 جنيه رعاية صحية لـ28 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

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