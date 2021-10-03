الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خط ساخن للتظلم ومزايا صحية واقتصادية.. القصة الكاملة لبطاقة الخدمات المتكاملة

نيفين القباج
نيفين القباج

أطلقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأحد، المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته الوزيرتان بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.

وقالت الوزيرة، في مؤتمر صحفي إن الإعاقات المشمولة بالبطاقة هى الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والاعاقات السمع بصرية، وكذلك قصار القامة والأمراض المزمنة التى يعجز صاحبها عن أداء الأنشطة اليومية.

أضافت الوزيرة أن البطاقة جزء من حكمة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة لضمان حق المواطن والدولة في وقت واحد، وأن لفظ الخدمات المتكاملة يقصد به التسهيلات والمزايا العامة التى يحصل عليها الشخص ذو الإعاقة في مختلف الهيئات والمصالح الحكومية.

مزايا البطاقة 

من ناحيته، قال خليل محمد خليل، مدير عام إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي إن مزايا البطاقة تشمل التعيين ضمن نسبة 5% المتاحة لذوي الإعاقة، والإعفاء من الضرائب على السيارات والأجهزة التعويضية، والجمع بين معاشين وكذلك الإعفاء من الضرائب على الرواتب سواء لذوي الإعاقة أو القائم على رعايتهم، والخصومات في وسائل المواصلات المختلفة، واتاحة زيارة المتاحف والأماكن الأثرية.

أضاف خليل في تصريحات إعلامية أن وزارة التضامن تجري عملية ربط شبكي بين مختلف الوزارات لتسهيل عملية استخراج البطاقة التى تعد الوسيلة الوحيدة لاثبات نوع الإعاقة للاشخاص ذوي الإعاقة.

خطوات استخراج البطاقة 

أوضح خليل أن خطوات استخراج البطاقة بسيطة حيث يقوم الشخص ذو الاعاقة أو من يرعاه بالتسجيل عبر موقع وزارة الصحة المتاح لهذا الغرض، ليستطيع الحصول على موعد ومقر الكشف الطبي مع ضرورة اصطحاب صورة شخصية خلال الفحص الطبي، ويتم الاستعلام عن نتيجة الفحص عبر موقع وزارة الصحة، وفي حالة القبول يقوم الشخص ذو الاعاقة أو من يرعاه بالتسجيل عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على موعد بأحد مكاتب التأهيل.

وقال خليل إن مكتب التأهيل يجري تقييماً وظيفياً لقياس درجة شدة الاعاقة، ويمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع التضامن وفي حالة القبول يتم توصيل البطاقة إلى عنوان المنزل المسجل في الموقع، مشيراً إلى أن الرفض يكون فقط نتيجة عدم توافق درجة الاعاقة مع الوصف المنصوص عليه بالقانون.

أشار خليل إلي أن الوزارة ستطلق حملة إعلانية خلال الفترة المقبلة للتوعية بكافة خطوات استخراج البطاقة.

بطاقة الخدمات المتكاملة وزيرة التضامن خط ساخن كشف طبى ذوي الإعاقة

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حديقة الأسماك

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