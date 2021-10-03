مجلس شورى اليمن والمبعوث الأممى يبحثان سبل التوصل إلى سلام عادل

طالب رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، المجتمع الدولي باستخدام كل الوسائل المتاحة لفرض السلام وفقاً لمرجعياته الثلاث، بدءًا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء اليمن، ووقف الهجمات على المدنيين، وإطلاق سراح الأسرى، وفتح الطرق والمعابر لضمان وصول المساعدات الإنسانية.

وبحث رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، الأوضاع الراهنة وسبل التوصل إلى سلام عادل وشامل.

وأكد رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر- خلال اللقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقا لقناة اليمن الفضائية: أن الشرعية لازالت ترى أن الوصول إلى حل عادل وشامل.

وتابع رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر: "لا يمكن بناؤه خارج إطار المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والقرارات الأخرى ذات الصلة".

وأشار رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر إلى أن استخدام القوة، واستهداف المدنيين كما حدث اليوم في مأرب، ومحاولات التقدم المصاحبة للعنف من قبل المليشيات الحوثية لن تحقق للحوثيين سوى مكاسب صغيرة ومؤقته.

وقال رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر- خلال اللقاء مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج:"كما أنها تراكم تعقيدات جديدة في البحث عن حلول سلمية للأزمة، وتجعل طريق السلام محفوفاً بالمخاطر.

وأعرب رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر عن أمله في أن يتبنى المبعوث الأممي خطة شاملة، تركز على القضايا الجوهرية للصراع الدموي في اليمن والتي من شأنها أن تحفظ لليمن نظامه الجمهوري، ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته، وتعجل بخلاصه من آثار وتداعيات الحرب.